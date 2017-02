شرجیل اور خالد لطیف کے علاوہ کسی کھلاڑی کو معطل نہیں کیا، چیرمین پی ایس ایل

دبئی: پاکستان سپر لیگ کے چیئرمین نجم سیٹھی نے کہا ہے کہ شرجیل خان اور خالد لطیف کے علاوہ کسی اور پلیئر کو معطل نہیں کیا گیا تاہم کرپشن کی مزید اطلاعات پر ہی کارروائی کی جائے گی۔

پاکستان سپر لیگ سیزن 2 کے دوران مشکوک افراد سے کھلاڑیوں کے ملنے کے معاملے پر چیئرمین پی ایس ایل نجم سیٹھی نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئیٹر پرکہا کہ شرجیل خان اور خالد لطیف کے علاوہ کسی اور پلیئر کو معطل نہیں کیا گیا جب کہ اب کرپشن کی مزید اطلاعات پر ہی کارروائی کی جائے گی۔

1/3: No more player suspensions are envisaged during PSL PROVIDED there is no NEW cause for action. — Najam Sethi (@najamsethi) February 11, 2017

نجم سیٹھی نے کہا کہ پی سی بی اینٹی کرپشن یونٹ چوکنا رہے گا اور پی ایس ایل کو کرپشن سے بچانے کے لیے ہرممکن کوششیں جاری رکھے گا۔

2/3: Failure to promptly report any attempt to corrupt and subvert PSL will be cause for action. — Najam Sethi (@najamsethi) February 11, 2017

چیرمین پاکستان سپر لیگ نجم سیٹھی کا مزید کہنا تھا کہ میڈیا افواہیں پھیلانا بند کرے جب کہ پلیئر مطمئن ہو کر کھیلیں اور لوگوں کو اپنے کھیل کے ذریعے تفریح فراہم کریں۔

3/3: Media should stop speculation. Players should relax, play the game and bring joy to millions of fans at home and abroad. — Najam Sethi (@najamsethi) February 11, 2017

اس سے قبل نجم سیٹھی نے محمد عرفان کو معطل کیے جانے کے خبروں کی تردید کرتے ہوئے وضاحت کی کہ محمد عرفان کو فوری طور پر معطل نہیں کیا گیا بلکہ انہیں اس حوالے سے تحقیقات کا حصہ بنایا گیا ہے۔

1/3: PCB ACU has questioned M Irfan. Inquiry will continue. He does not face any immediate suspension. — Najam Sethi (@najamsethi) February 11, 2017

نجم سیٹھی نے مزید کہا کہ کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کے اسپن بولر ذوالفقار بابر اور کراچی کنگ کے کھلاڑی شاہ زیب حسن بھی پی ایس ایل کا حصہ رہیں گے تاہم اینٹی کرپشن یونٹ ایونٹ میں شامل تمام کھلاڑیوں کی کڑی نگرانی کرتا رہے گا۔

2/3: PCB ACU has questioned S Hassan and Z Babar. They will continue to play @thePSLt20 . — Najam Sethi (@najamsethi) February 11, 2017

چیئرمین پی ایس ایل کا کہنا تھا کہ پاکستان سپر لیگ کو کرپشن سے پاک رکھنے اور کرکٹ کے کھیل کی ساکھ کو برقرار رکھنے کے لیے یہ اقدام اٹھایا جب کہ تحقیقات میں آئی سی سی کا بھی تعاون حاصل ہے۔