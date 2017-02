اینٹی کرپشن کوڈ کی خلاف ورزی؛ محمد عرفان کے خلاف بھی تحقیقات شروع

دبئی: پاکستان کرکٹ بورڈ نے اینٹی کرپشن کوڈ کے تحت اسلام آباد یونائینٹڈ کے بولر محمد عرفان کو بھی تحقیقات میں شامل کرلیا ہے۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق پاکستان کرکٹ بورڈ نے اینٹی کرپشن کوڈ کے تحت اسلام آباد یونائیٹڈ کے دراز قد فاسٹ بولر محمد عرفان کو بھی میگاایونٹ میں میچ فکسرز سے رابطے کے شبہ میں تحقیقات میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔اینٹی کرپشن یونٹ نے محمد عرفان کا بیان ریکارڈ کرنے کے بعد ان کا موبائل فون بھی ضبط کرلیا ہے۔

اس سے پہلے محمد عرفان کے حوالے سے یہ خبریں گردش کررہی تھیں کہ اسلام آباد یونائیٹڈ کے محمد عرفان کو میگا ایونٹ سے باہر کرکے دبئی سے لاہور کے لیے روانہ کردیا گیا ہے۔

تاہم چئیرمین پی ایس ایل نجم سیٹھی نے تمام خبروں کی تردید کردی ہے اور سماجی رابطے کی ویب سائیٹ پر اپنے پیغام میں واضح کیا ہے کہ محمد عرفان کو فوری طور پر معطل نہیں کیا گیا بلکہ انہیں اس حوالے سے تحقیقات کا حصہ بنایا گیا ہے۔

نجم سیٹھی نے واضح کیا ہے کہ کوئٹہ گلیڈایٹرز کے جادوگر اسپن بولر ذوالفقار بابر اور کراچی کنگ کے کھلاڑی شاہ زیب حسن بھی پی ایس ایل کا حصہ رہیں گے تاہم اینٹی کرپشن یونٹ ایونٹ میں شامل تمام کھلاڑیوں کی کڑی نگرانی کرتا رہے گا۔

اس سے قبل اسلام آباد یانئیٹڈ کے ہی بلے باز شرجیل خان اور خالد لطیف کو بھی پاکستان سپر لیگ سے باہر کرکے ملک واپس بھیج دیا گیا تھا۔ اور ان کے علاوہ دیگر پانچ کھلاڑیوں کی نگرانی بھی شروع کردی گئی تھی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے شوکاز نوٹس ملنے کے بعد خالد لطیف وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے تیار ہوگئے ہیں۔ خالد لطیف نے ابتدائی بیان میں بتایا کہ انہیں شرجیل ساتھ لےکرگئےتھے جس کے بعد دونوں کھلاڑیوں سےایک ہفتے میں جواب طلب کرلیا گیا ہے۔

چیئرمین نجم سیٹھی کا کا کہنا ہے کہ پاکستان سپر لیگ کو کرپشن سے پاک رکھنے اور کرکٹ کے کھیل کی ساکھ کو برقرار رکھنے کے لیے یہ اقدام اٹھایا، جب کہ تحقیقات میں آئی سی سی کا بھی تعاون حاصل ہے۔