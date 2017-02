دنگل کی ننھی اداکارہ کی والدہ کی پاکستان سے محبت جرم بن گئی

ممبئی: بالی ووڈ اسٹار عامر خان کی فلم ’’دنگل‘‘ کی ننھی اداکارہ زائرہ وسیم کی والدہ زرقہ وسیم کی فیس بک پر پاکستان سے والہانہ محبت کی پوسٹ نے انتہا پسند ہندوؤں کو آگ بگولہ کردیا۔

بالی ووڈ کی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلم ’’دنگل‘‘ کی ننھی اداکارہ زائرہ وسیم کا تعلق مقبوضہ وادی سے ہے جس کے باعث سوشل میڈیا پر انتہا پسندوں کی جانب سے انہیں تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے جب کہ گزشتہ دنوں سوشل میڈیا پر بھی بھارتی وزیر کھیل کی جانب سے ننھی اداکارہ پرطنز کیا گیا تھا لیکن اب اداکارہ کی والدہ کی پاکستان سے محبت کو جرم بنا دیا گیا ہے۔

بھارتی میڈیا کے مطابق زائرہ وسیم کی والدہ زرقہ وسیم نے 3 سال قبل فیس بک پر پاکستانی کرکٹ ٹیم کی حمایت میں ’’دل دل پاکستان‘‘ کے نوٹ کے ساتھ ’’پرسکون رہتے ہوئے بھارت کو ہرا دو‘‘ کی پوسٹ کی تھی جب کہ دوسری پوسٹ میں سبز ہلالی پرچم کی نسبت سے خود کو سبزخون قرار دیا ہے۔

shame @zairawasim_ if u love #Pakistan so much then what r u doing in #India -making money? #ZairaWasim #zarqaWasim https://t.co/qagWLQYGoZ https://t.co/iBUbd7jzYc

— Riya (@RiyaIsLife) February 10, 2017