انوپم کھیرکو مقبوضہ کشمیر پر مودی سرکار کی حمایت کرنا مہنگا پڑ گیا

معروف اداکار انوپم کھیر کو مقبوضہ کشمیر کی آئینی حیثیت ختم کرنے کے مودی سرکار کے فیصلے کی حمایت کرنے پر سوشل میڈیا صارفین نے آڑے ہاتھوں لے لیا۔

معروف اداکار انوپم کھیر کو اس وقت شدید سبکی کا سامنا کرنا پڑا جب انہوں نے مقبوضہ کشمیر کو حاصل نیم خود مختاری اور خصوصی حیثیت کو ختم کرنے کے مودی سرکار کے متعصبانہ عمل کو مسئلہ کشمیر کا حل قرار دیا۔

سوشل میڈیا صارفین نے انوپم کھیر کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے اقوام متحدہ کی قرارداد یاد دلائی جس میں مقبوضہ کشمیر کے عوام کو حق خود ارادیت دینے کا وعدہ اور بھارت کو ووٹنگ کرانے کا حکم دیا گیا تھا۔

@UN do all your ambassadors from India propagate hate and advocate for bloodshed of innocent unarmed civilians? — خان (@KaliDaal) August 5, 2019

کئی صارفین نے انوپم کھیر کو جواب دیتے ہوئے اقوام متحدہ کو بھی ٹویٹ میں مینشن کیا جب کہ دیگر صارفین نے تاریخی حقائق، معلومات کی کمی اور حالات حاضرہ سے بے خبری پر انوپم کھیر کا خوب مذاق بھی اُڑایا۔

A man who pretended a human all is life acting on screen showed his miserable reality & hindutvadi bloodline. Unmasked himself to a vulture as he was. Kashmir solution has begun coz your 700k ducks lost & now more for genocide of Muslims in lynchistan.

Will catalyse independence

— SadiaSattar (@SadiaSattar_) August 5, 2019