دوسرا ٹی ٹوئنٹی؛ ہدف کے تعاقب میں آسٹریلیا کی بیٹنگ

Babar Azam's half-century and Iftikhar Ahmed's blazing 34-ball 62* take Pakistan to 150/6 in the second T20I in Canberra.

Can Australia chase this down?#AUSvPAK LIVE: https://t.co/YKpcH5zFie pic.twitter.com/BHA6mhcT3H

— ICC (@ICC) November 5, 2019