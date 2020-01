مجھے دین سیکھنا اور اسے پھیلانا ہے، رابی پیرزادہ کا نئے سال میں عہد

View this post on Instagram

For complete video https://youtu.be/QEoDrgkRswo کب سے میں لائیو قران ِپاک کی تلاوت کر رہی ہوں۔ مگر اس نئے سال میں مجھے دین سیکھنا اور پھیلانا ہے۔ اور وہ بھی ترجمے کہ ساتھ۔ کچھ وقت اللہ کو دے کر آپ بھی دیکھیں کیا پتہ آپ کی زندگی بھی بدل جائے۔ Islam is the second largest religion in the world after Christianity, with about 1.8 billion Muslims worldwide. But most of them haven’t studied the real meanings of Quran. I started reading and understanding Quran but not alone. I want all of you to be with me, let’s spread the words of Allah. May we all get HIDAYAT. #chotisibaat