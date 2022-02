لاہور قلندرز کا پشاور زلمی کو 200 رنز کا ہدف

کراچی: پاکستان سپرلیگ سیزن 7 کے نویں میچ میں لاہور قلندرز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے پشاور زلمی کو جیت کے لیے 200 رنز کا ہدف دے دیا۔

پاکستان سپرلیگ کا نواں میچ کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں پشاور زلمی اور لاہور قلندرز کے درمیان کھیلا جارہا ہے، جس میں زلمی کی قیادت وہاب ریاض جبکہ شاہین آفریدی قلندرز کی قیادت کررہے ہیں۔

لاہور قلندرز اننگز

لاہور قلندرز کی جانب سے عبداللہ شفیق اور فخر زمان نے اننگز کا آغاز کیا اور 94 رنز کی شراکت داری قائم کی، اسی دوران عبد اللہ شفیق 41 کے انفرادی اسکور پر پویلین لوٹے۔

The big wicket! @PeshawarZalmi finally get rid of Fakhar. #HBLPSL7 l #LevelHai l #PZvLQ pic.twitter.com/SpfNl2h4nc

دوسرے آؤٹ ہونے والے کھلاڑی فخر زمان تھے جو 114 رنز کے مجموعی اسکور پر پویلین لوٹے، انہوں نے 38 گیندوں پر 3 چھکوں اور 6 چوکوں کی مدد سے 66 رنز کی اننگز کھیلی۔

بعد ازاں کامران غلام اور محمد حفیظ نے ذمہ دارانہ بیٹنگ کرتے ہوئے اسکور کو 159 تک پہنچا تو کامران غلام 30 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے پھر ڈیوڈ وسی بغیر کوئی رن بنائے آؤٹ ہوئے۔

Another 200 score.

Another exciting match in store for us? Kya khayal hai? #HBLPSL7 l #LevelHai l #PZvLQ pic.twitter.com/7QJvqrdibS

— PakistanSuperLeague (@thePSLt20) February 2, 2022