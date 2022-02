178 رنز ہدف کے تعاقب میں کراچی کنگز کی بیٹنگ جاری

کراچی: پاکستان سپر لیگ 7 (پی ایس ایل) کے 14ویں میچ میں اسلام آباد یونائیٹڈ نے یت کے لیے 178 رنز کا ہدف دیا جس کے تعاقب میں کراچی کنگز نے بیٹنگ کا آغاز کردیا۔

کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں ایچ بی ایل پی ایس ایل کا چودہواں میچ کا ٹاس اسلام آباد یونائیٹڈ کے حق میں رہا، جس پر کپتان شاداب خان نے پہلے بیٹنگ کا اعلان کیا۔

اسلام آباد یونائیٹڈ اننگز

اسلام آباد کی جانب سے ایلکس ہیلز اور پال اسٹرلنگ نے اننگز کا آغاز کیا اور 66 رنز کی شراکت داری قائم کی، اسی دوران اسٹرلنگ 21 گیندوں پر 5 چوکوں کی مدد سے 30 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے، پھر محمد نبی نے ایلکس ہیلز کو 39 کے انفرادی اور 75 کے مجموعی اسکور پر کلین بولڈ کیا۔

تیسرے آؤٹ ہونے والے کھلاڑی شاداب خان تھے جو 34 کے انفرادی اور 130 کے مجموعی اسکور پر پویلین روانہ ہوئے، بعد ازاں آصف علی 146، کولن منرو 152 اور اعظم خان 177 کے مجموعی اسکور پر آؤٹ ہوئے۔

Karachi look at home today in front of a packed crowd. The total seems do-able, do we expect some fireworks from both sides then? #HBLPSL7 l #LevelHai l #KKvIU pic.twitter.com/8BRtWjawvK

— PakistanSuperLeague (@thePSLt20) February 6, 2022