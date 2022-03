روس نے فیس بک کے بعد انسٹاگرام پر بھی پابندی لگادی

ماسکو: روسی میڈیا کے حوالے سے امتیازی سلوک کا حوالہ دیتے ہوئے روس نے فیس بک کے بعد انسٹاگرام پر پابندی کا اعلان کردیا۔

روسی حکومت نے دعویٰ کیا ہے کہ یوکرین میں روسی فوجیوں کے خلاف تشدد کا مطالبہ کرنے والی پوسٹوں کو اجازت دینے کی ہدایت کرنے پر انسٹاگرام کو پیر سے ملک میں بلاک کر دیا جائے گا۔

روس میں انسٹاگرام پر پابندی کا فیصلہ اٹارنی جنرل کے دفتر کی درخواست پر کیا گیا ہے جبکہ ایک ہفتہ قبل روس نے فیس بک پر بھی پابندی عائد کردی تھی۔

مزید پڑھئیں: فیس بک، ٹویٹر اور گوگل نے بھی روس پر پابندیاں عائد کردیں

دوسری جانب معروف سوشل میڈیا پلیٹ فارم انسٹاگرام کے ڈائریکٹر ایڈم موسیری نے اپنے ٹوئٹر پیغام میں کہا ہے کہ روسی پابندی سے 8 کروڑ صارفین متاثر ہوں گے کیونکہ روس کے 80 فیصد بیرون ملک مقیم لوگ انسٹاگرام اکاؤنٹ فالو کرتے ہیں۔

On Monday, Instagram will be blocked in Russia. This decision will cut 80 million in Russia off from one another, and from the rest of the world as ~80% of people in Russia follow an Instagram account outside their country. This is wrong.

— Adam Mosseri (@mosseri) March 11, 2022