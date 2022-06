بھارتی کپتان ’کےایل راہول‘ جنوبی افریقہ کیخلاف سیریز سے باہر، نیا کپتان کون ہوگا؟

نئی دہلی: بھارتی کرکٹ ٹیم کے کپتان کے ایل راہول انجری کے باعث ٹی ٹوئنٹی اسکواڈ سے باہر ہوگئے، جنوبی افریقہ کے خلاف پانچ روزہ ٹی 20 سیریز میں رشب پنٹ کپتان کے فرائض انجام دیں گے۔

غیر ملکی میڈیا کے مطابق بھارتی کپتان کے ایل راہول تربیتی سیشن کے دوران زخمی ہوگئے تھے جس کے باعث انہیں جنوبی افریقہ کے خلاف کھیلی جانے والی پانچ روزہ سیریز سے باہر کردیا گیا ہے۔

جنوبی افریقہ کے خلاف ٹی ٹوئنٹی میچز کےلیے سینئر کرکٹر روہت شرما، ویرات کوہلی اور جسپرت بمبرا کو بھی ٹیم کا حصّہ نہیں بنایا گیا، اسی لیے ٹیم کی سربراہی رشب پنٹ کو سونپی گئی ہے جب کہ ہاردک پانڈیا کو نائب کپتان بنایا گیا ہے۔

میڈیا رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ راہول کے ساتھ ساتھ اسپنر کلدیپ یادو بھی انجری کے باعث سیریز سے باہر ہوگئے ہیں۔

