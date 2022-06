معروف افغان کرکٹر راشد خان بھی محمد رضوان کے مداح نکلے

کراچی: افغانستان کرکٹ ٹیم کے اسٹار آل راؤنڈر راشد خان بھی قومی ٹیم کے مایہ ناز کھلاڑی محمد رضوان کی تعریف کیے بغیر نہ رہے۔

میڈیا رپورٹ کے مطابق محمد رضوان کی صلاحیتوں کے دنیا گن گاتی ہے اسی ضمن میں راشد خان نے بھی پاکستانی بیٹر کی تعریف کی اور لکھا کہ سب سے شائستہ اور پیاری شخصیت سے مل کر اچھا لگا۔

راشد اور رضوان دنوں برطانیہ میں ’ٹی ٹوئنٹی بلاسٹ‘ ٹورنامنٹ کھیل رہے ہیں جہاں دونوں نے ملاقات کی اور ساتھ گاڑی میں بیٹھے نظر آئے۔

خیال رہے کہ محمد رضوان ملک میں ویسٹ انڈیز کے خلاف سیریز کھیلنے کے بعد برطانیہ گئے ہیں۔

Lovely to meet the most humble and sweetest guy @iMRizwanPak ❤️❤️ pic.twitter.com/GfBugJFGo6

— Rashid Khan (@rashidkhan_19) June 18, 2022