سابق بھارتی کرکٹر نے حارث رؤف کو شاہین سے زیادہ خطرناک بولر قرار دیدیا

کراچی: سابق بھارتی کرکٹر آکاش چوپڑا نے حارث رؤف کو شاہین آفریدی سے زیادہ خطرناک بولر قرار دے دیا۔

سابق بھارتی کرکٹر آکاش چوپڑا نے پاکستانی گیند بازوں سے متعلق ٹوئٹر پر تبصرہ کیا اور حارث رؤف کو زیادہ پاک بھارت میچ کے لیے زیادہ خطرناک محسوس کیا۔

انہوں ںے لکھا کہ گیند باز غیر متوقع کارکردگی دکھا سکتے ہیں لیکن وہ شاہین نہیں حارث رؤف ہیں کیوں کہ ممکن ہے کہ 23 اکتوبر کو کھیلے جارہے میچ میں شاہین دستیاب نہ ہوں۔

But I do feel the bowler to be wary of on Sunday isn’t Shaheen. It’s Haris Rauf. Afridi is getting close to his best but isn’t there yet…and unlikely to be by the 23rd either. Rauf will bowl the tougher overs and has the potential to make a difference. #IndvPak #T20WorldCup

— Aakash Chopra (@cricketaakash) October 19, 2022