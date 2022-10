پاک بھارت میچ میں امپائر کے متنازع فیصلے پر گرانٹ ایلیٹ نے بھی سوال اُٹھا دیا

نیوزی لینڈ: گزشتہ روز میلبرن میں ہونے والے پاک بھارت میچ میں امپائر کے متنازع فیصلے پر سابق کیوی آل راؤنڈر گرانٹ ایلیٹ نے بھی سوال اُٹھا دیا۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر پاک بھارت میچ پر تبصرہ کرتے ہوئے سابق کیوی آل راؤنڈر نے لکھا کہ’ مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ اس ورلڈ کپ کے بعد کوئی اصول بدل جائے گا؟‘۔

Why do I feel like there will be a rule change post this World Cup? #bowledonafreehit #battersgame 👀 #T20WC2022

یاد رہے کہ ا س سے قبل سابق آسٹریلوی کرکٹر بریڈ ہوگ نے پاک بھارت میچ میں سنسنی خیز مقابلے کے دوران امپائرنگ کو مشکوک قرار دیا تھا۔ ’ویرات کوہلی نے آخری اوور کی تیسری گیند پر چھکا مارا اور پھر امپائر سے مطالبہ کیا کہ یہ نو بال ہے اور فیلڈ امپائر نے اسے نو بال قرار دیدیا، تو اس نوبال پر ریویو کیوں نہیں لیا گیا‘۔

Why was no ball not reviewed, then how can it not be a dead ball when Kohli was bowled on a free hit. #INDvPAK #T20worldcup22 pic.twitter.com/ZCti75oEbd

— Brad Hogg (@Brad_Hogg) October 23, 2022