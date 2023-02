پی ایس ایل 8؛ ملتان سلطانز نے اسلام آباد یونائیٹڈ کو شکست دے دی

ملتان: پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) کے آٹھویں ایڈیشن کے ساتویں میچ میں ملتان سلطانز نے اسلام آباد یونائیٹڈ کو 52 رنز سے باآسانی شکست دے دی۔

ملتان کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ میں اسلام آباد یونائیٹڈ کے کپتان شاداب خان نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا، سلطانز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز 4 وکٹوں کے نقصان پر 190 رنز اسکور کیے تھے۔

ہدف کے تعاقب میں اسلام آباد یونائیٹڈ کا آغاز اچھا نہ رہا، پال اسٹرلنگ 5، حسن نواز 21، کولن منرو 31 جبکہ کپتان شاداب خان ایک رن بناکر آؤٹ ہوئے، اس کے بعد رسی وین ڈر ڈوسن نے تھوڑی مزاحمت کی کوشش کی مگر دوسرے اینڈ پر وکٹیں وقفے وقفے سے گرتی رہیں۔

The @MultanSultans quicks and @iamusamamir rattle @IsbUnited to manage an emphatic win #HBLPSL8 | #SabSitarayHumaray | #MSvIU pic.twitter.com/JIAdUcNpdL

— PakistanSuperLeague (@thePSLt20) February 19, 2023