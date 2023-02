ویمنز ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ: ویسٹ انڈیز نے پاکستان کو 3 رنز سے شکست دیدی

آئی سی سی ویمنز ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے میچ میں ویسٹ انڈیز نے پاکستان کو 3 رنز سے شکست دیدی۔

جنوبی افریقا کے شہر پارل میں کھیلے گئے میچ میں ویسٹ انڈیز ویمن ٹیم نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور مقررہ 20 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 116 رنز بنائے۔

پاکستان کی جانب سے ندا ڈار نے دو کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا جبکہ فاطمہ ثنا، سعدیہ اقبال، طوبیٰ حسن اور نشرہ سندھو نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔ ویسٹ انڈیز کی رشادا ولیمز 30 اور ہیلی میتھیوز 20 اورشیمین کیمبل نے 22 رنزبنائے۔

