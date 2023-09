ورلڈ کپ کیلئے سری لنکا کے اسکواڈ کا اعلان، اہم اسپنر باہر

کولمبو: سری لنکا نے آئی سی سی ورلڈ کپ کیلئے 15 رکنی اسکواڈ کا اعلان کردیا۔

داسن شناکا سری لنکن ٹیم کی قیادت کریں گے اور کوشل مینڈس کو نائب کپتان نامزد کیا گیا ہے۔ سری لنکا کے اہم اسپنر وینندو ہسرنگا انجری کے باعث اسکواڈ کا حصہ نہیں بن سکے۔

فاسٹ بولر دشمنتھا چمیرا بھی کندھے کی انجری سے صحتیاب نہ ہونے کے باعث ٹیم سے باہر ہو گئے تاہم ایشیا کپ میں انجری کی وجہ سے باہر ہونے کے بعد دلشان مدوشنکا اور لاہیرو کمارا ٹیم میں واپس آگئے ہیں۔

سری لنکا ورلڈ کپ سے قبل 29 ستمبر کو بنگلہ دیش اور 2 اکتوبر کو افغانستان کے خلاف دو وارم اپ میچز کھیلے گا۔ وہ اپنا ٹورنامنٹ کا پہلا میچ 7 اکتوبر کو جنوبی افریقہ کے خلاف دہلی کے ارون جیٹلی اسٹیڈیم میں کھیلے گا۔

واضح رہے کہ ٹورنامنٹ کے ضوابط کے مطابق تمام ٹیموں کو 28 ستمبر سے پہلے اپنے 15 کھلاڑیوں کے اسکواڈ کا اعلان کرنا تھا جس کے بعد کسی بھی تبدیلی کے لیے آئی سی سی سے منظوری درکار ہوگی۔

سری لنکن اسکواڈ:

داسن شاناکا (کپتان)، کوشل مینڈس (نائب کپتان)، کوسل پریرا، پاتھم نسانکا، دی متھ کرونارتنے، سدیرا سمارا وکرما، چارتھ اسالنکا، دھننجایا ڈی سلوا، دشن ہیمنتھا، مہیش تھیکشنا، دونتھ ویلالاگے، کاسن راجیتھا، متھیشا پتھیرانا، لاہیرو کمارا، دلشان مدوشنکا شامل ہیں۔

ٹریولنگ ریزرو: چمیکا کرونارتنے

