پاکستان کو موقع ملا مگر ٹیم کے پاس ٹیلنٹ نہیں، شعیب اختر

راولپنڈی: قومی کرکٹ ٹیم کے سابق فاسٹ بولر شعیب اختر نے بھارت کے ہاتھوں شکست پر بابر الیون کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔

شعیب اختر نے میچ میں بھارت کے ہاتھوں شرمناک شکست پر اپنی ویڈیو جاری کی اور کہا کہ اتنی زبردست بیٹنگ پچ پر بڑا اسکور کرنے کا موقع پاکستانی ٹیم نے ضائع کیا۔ ٹیم کو بہت اچھا موقع ملا مگر اس کے پاس ٹیلنٹ نہیں تھا۔

What a waste of opportunity on a great batting wicket. Disappointed. Very disappointed. pic.twitter.com/2EnC1z9zni

— Shoaib Akhtar (@shoaib100mph) October 14, 2023