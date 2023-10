بابراعظم کی سالگرہ پر حسن علی کی بیٹی نے گلدستہ پیش کردیا

بنگلورو: پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم اتوار کو 29 سال کے ہو گئے۔

آئی سی سی ورلڈ کپ میں قومی ٹیم کی قیادت کرنے والے بابراعظم نے اتوار کو بھارت میں اپنی 29 ویں سالگرہ منائی۔ بابراعظم کی سالگرہ پر قومی ٹیم کے فاسٹ بولر حسن علی کی بیٹی نے انہیں گلدستہ پیش کیا جس پر بابراعظم نے گلے لگاکر بچی کا شکریہ ادا کیا۔

Happy birthday to Chachu Babar Azam from Hassan Ali's daughter Helena Hassan.

Nothing is more cutest than this. ♥️

pic.twitter.com/9fI4U6IT6h

— Nawaz (@Rnawaz31888) October 15, 2023