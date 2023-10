کوہلی کی سنچری کیلئے امپائر نے رولز کی دھجیاں اڑادیں

پونے: بنگلا دیش کیخلاف ویرات کوہلی کی سنچری مکمل کرانے کیلئے امپائر نے رولز کی دھجیاں اڑادیں۔

پونے کرکٹ اسٹیڈیم میں جمعرات کو بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان آئی سی سی ورلڈ کپ 2023 کے میچ میں امپائر رچرڈ کیٹلبرو نے کوہلی کی سنچری مکمل کرانے کیلئے واضح وائیڈ بال نہیں دی۔

بیالیس ویں اوور میں جب کوہلی 97 رنز پر بیٹنگ کر رہے تھے اور انہیں اپنی سنچری مکمل کرنے کیلئے تین رنز چاہئے تھے لیکن بھارت فتح سے صرف دو رنز دور تھا۔

ایسے میں بنگلہ دیشی بولر نسیم احمد نے 42 ویں اوور کی پہلی گیند وائیڈ کرادی لیکن امپائر نے مبینہ طور پر کوہلی کو فائدہ پہنچانے کیلئے اسے وائیڈ بال قرار نہیں دیا کیونکہ اس صورت میں اسکور لیول ہوجاتا اور کوہلی کی سنچری خطرے میں پڑسکتی تھی۔

مزید پڑھیں: بنگلادیش کو شکست، ورلڈ کپ میں بھارت کی مسلسل چوتھی فتح

دوسری گیند ڈاٹ ہونے کے بعد کوہلی نے تیسری گیند پر چھکا لگاکر نہ صرف اپنی سنچری مکمل کی بلکہ ٹیم کیلئے وننگ شاٹ بھی لگادیا۔

سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے امپائر پر ویرات کوہلی کی سنچری مکمل کرانے کیلئے قوانین سے روگردانی کا الزام لگایا جارہا ہے۔

Not just KL Rahul, even the umpire wants Virat to score a century…😂😂 #indiavsbangladesh #IndVsBang #BANvsIND #BANvIND #CWC23 pic.twitter.com/9nr7nUhbdD

Just came across the video of Umpire not giving wide to Virat Kohli!

It would be a clear wide on any day. Even Kohli’s reaction said the same. Nothing against Virat’s effort, but this is not right for an umpire to be influenced by a player’s milestone. Today, it was for a… pic.twitter.com/Y0RDeutINz — Himanshu Pareek (@Sports_Himanshu) October 19, 2023