ویوین رچرڈز کی بیٹی رمیز راجہ پر پھٹ پڑی

کراچی: ویسٹ انڈیز کے سابق لیجنڈری کرکٹر سر ویوین رچرڈز کی بیٹی مسابا گپتا اپنے والد کیخلاف نسل پرستانہ مذاق پر قہقہہ لگانے پر رمیز راجہ پر پھٹ پڑیں۔

مشہور ڈیزائنر اور اداکارہ مسابا گپتا نے اپنے ٹویٹ میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے سابق چیئرمین رمیز راجہ کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا کہ آپ کی اس حرکت سے مجھے یا میرے والدین کو کوئی فرق نہیں پڑا لیکن آپکی اپنی ذہنیت کھل کر سامنے آگئی۔

انہوں نے لکھا کہ پاکستان کے قومی ٹی وی پر آپ کو ہنستے ہوئے دیکھ کر دکھ ہوا کیونکہ آپ جس بات پر ہنس رہے ہیں دنیا تیس سال پہلے اس پر ہنسنا بند کرچکی ہے۔

واضح رہے کہ یہ تنازع کچھ روز قبل نجی ٹی وی کے کامیڈی شو کے دوران پیش آیا تھا جس میں رمیز راجہ بطور مہمان شریک تھے۔

پروگرام کے دوران خاتون مزاح نگار نے ویوین رچرڈز کے بارے میں توہین آمیز مذاق کرتے ہوئے اُن کے لیے ’’کالیا‘‘ کا لفظ استعمال کیا جس پر رمیز راجہ سمیت مہمانوں نے قہقہہ لگایا تھا۔

Holy Hell ladies and gentlemen.

Look at the kind of discourse in a Pakistani news channel about Vivian Richards and Neena Gupta

And this clown Ramiz Raja @iramizraja is shamelessly laughing like an idiot over this pic.twitter.com/45aBz5rje4

— Sensei Kraken Zero (@YearOfTheKraken) November 14, 2023