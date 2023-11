انوشکا اور اتھیا شیٹی سے متعلق ریمارکس پر ہر بھجن سنگھ تنقید کی زد میں آگئے

احمد آباد: سابق بھارتی کرکٹر ہربھجن سنگھ کمنٹری کے دوران انوشکا شرما اور اتھیا شیٹی سے متعلق ریمارکس پر تنقید کی زد میں آگئے۔

احمد آباد کے نریندر مودی اسٹیڈیم میں بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان آئی سی سی ورلڈ کپ کے فائنل میں کمنٹری کے دوران اُس وقت غیر متوقع موڑ آگیا جب ہربھجن سنگھ نے بالی ووڈ اداکارہ انوشکا شرما اور اتھیا شیٹی پر اپنے تبصرے سے تنازع کھڑا کردیا۔

میچ کے دوران انوشکا اور اتھیا شیٹھی اسٹیڈیم میں ایک دوسرے سے گفتگو کررہی تھیں کہ کمنٹری باکس میں موجود ہر بھجن سنگھ نے کرکٹ کے بارے میں ان کی سمجھ پر سوال اٹھادیا۔

ہر بھجن نے کہا کہ ’’میں سوچ رہا ہوں کہ یہ بات کرکٹ کی ہو رہی ہوگی یا پھر فلموں کی کیونکہ کرکٹ کے بارے میں تو میں جانتا نہیں کتنی سمجھ ہوگی‘‘۔

ہربھجن کے ریمارکس پر سوشل میڈیا صارفین بھڑک اٹھے اور ہربھجن کے تبصروں پر ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے خواتین کے احترام کی ضرورت پر زور دیا۔ مداحوں نے سوشل میڈیا پر ہربھجن کے ریمارکس کو نامناسب اور غیر ضروری قرار دیا۔

Harbhajan Singh suggesting Anushka and Athiya lack cricket knowledge, saying ‘I don’t know if they’re talking about cricket or films, I don’t think they know much about cricket.’ Just doesn’t sit right, not coool — Akriti Sharma (@akritiisharma) November 19, 2023

Did Harbhajan Singh doing commentary just say that Anushka and Athiya probably don't know much about cricket? Vile — Ria Chopra (@riachops) November 19, 2023

harbhajan singh in the comm box just said "idk if they're (anushka and athiya) talking about cricket or films, I don't think they have much knowledge about cricket" — rea (@reaadubey) November 19, 2023