شاہ رخ خان مایوس بھارتی ٹیم کو تسلی دینے میدان میں آگئے

بالی ووڈ کنگ شاہ رخ خان نے آئی سی سی ورلڈ کپ 2023 کا فائنل ہارنے والے مایوس بھارتی کرکٹرز کو تسلی دیتے ہوئے اُن کی حوصلہ افزائی کردی۔

احمد آباد کے نریندر مودی کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے گئے آئی سی سی ورلڈ کپ 2023ء کے فائنل میں بھارت کو 6 وکٹوں سے شکست دیکر آسٹریلیا چھٹی بار کرکٹ کا عالمی چیمپئن بن گیا۔

بھارت کی شکست کے بعد بالی ووڈ کے میگا اسٹار شاہ رخ خان نے اپنی ٹیم کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس (سابق ٹوئٹر) پر خصوصی پیغام جاری کیا۔

The way the Indian team has played this whole tournament is a matter of honour and they showed great spirit and tenacity. It’s a sport and there are always a bad day or two. Unfortunately it happened today….but thank u Team India for making us so proud of our sporting legacy in…

