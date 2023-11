آئی سی سی نے 1992 اور 2023 ورلڈکپ سے متعلق دلچسپ معلومات پیش کردیں

انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی) نے 1992 اور 2023 ورلڈکپ سے منسلک دلچسپ معلومات شیئر کردیں۔

آئی سی سی کی جانب سے سماجی رابطے کی سائٹ ٹوئٹر (ایکس) پر بتایا گیا ہے کہ ورلڈکپ فائنل میں آسٹریلیا کی جیت کے ساتھ ہی 1992 میں کھیلے گئے میگا ایونٹ کی یاد تازہ ہوگئی ہے۔

پوسٹ کے مطابق 1992 کا ورلڈکپ پہلی بار راؤنڈ رابن مرحلے کے تحت کھیلا گیا تھا، جس میں تمام ٹیموں نے کم ازکم ایک میچ میں کامیابی سمیٹی تھی جبکہ ٹورنامنٹ پاکستان کے نام رہا تھا۔

مزید پڑھیں: ورلڈکپ میں 1.25 ملین تماشائیوں کی آمد سے نیا ریکارڈ قائم ہوگیا

سال 2023 کے ورلڈکپ میں بھارت واحد ٹیم تھی جو بنا کسی شکست کے فائنل تک پہنچی تھی تاہم آسٹریلیا نے ایونٹ کے فائنل میں شکست دیکر دائرہ مکمل کردیا۔

For the first since the 1992 edition, every team won at least one match at #CWC23

With Australia’s victory over India in the final, it meant the circle of parity for all 10 teams was complete ♻ pic.twitter.com/m3LnsjpDXC

— ICC Cricket World Cup (@cricketworldcup) November 22, 2023