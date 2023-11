سابق بھارتی کرکٹر پر دھوکا دہی کا مقدمہ درج

سابق فاسٹ بولر ایس سری سانتھ کے خلاف دھوکا دہی کے الزام میں مقدمہ درج کروادیا۔

بھارتی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق سابق کرکٹر ایس سری سانتھ سمیت 2 دیگر افراد پر کیرالہ کے رہائشی نے دھوکا دہی کا الزام لگایا ہے، جس میں اس نے موقف اپنایا ہے کہ اسپورٹس اکیڈمی میں شراکت کا وعدہ کرکے رقم بٹوری گئی۔

مقدمے میں کیرالہ کے رہائشی ساریگ بالاگوپالن نے بتایا کہ راجیو کمار اور وینکٹیش کنی نے 18 لاکھ روپے سے زائد کی رقم لی اور کہا کہ میرے نام پر ایک ریزورٹ میں عمارت تعمیر کریں گے جبکہ شکایت کنندہ کو اسپورٹس اکیڈمی میں شراکت دار بنانے کا وعدہ بھی کیا گیا، یہ پراجیکٹ سابق کرکٹر ایس سری سانتھ کے ذریعے شروع کیا جانا تھا۔

سری سانتھ اور 2 دیگر افراد نے نہ تو اسپورٹس اکیڈمی کیلئے عمارت کی تعمیر شروع کی اور نہ ہی رقم واپس کی۔

بھارتی میڈیا کے مطابق مقدمہ درج ہونے پر مجسٹریٹ کورٹ نے اس کیس کی سماعت کی اور الزامات کی تحقیقات کا حکم دیا ہے۔

دوسری جانب سابق کرکٹر ایس سری سانتھ نے واقعے سے لاعلمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں تاہم یقین دلاتا ہوں کہ ان افراد کیخلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔

I have no involvement with them whatsoever. It is truly disheartening to witness individuals attempting to amplify this situation into something significant. I assure you that legal action will be taken against these person ..thnls for the support

— Sreesanth (@sreesanth36) November 23, 2023