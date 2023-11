امام الحق اور انمول کے ولیمے کی تصاویر کے چرچے

لاہور: قومی کرکٹ ٹیم کے اوپنر امام الحق اور ڈاکٹر انمول محمود کے ولیمے کی تقریب کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئیں، تقریب میں کھلاڑیوں سمیت اہم شخصیات نے شرکت کی۔

21 نومبر کو ناروے میں مہندی کی تقریب سے شروع ہونے والی امام الحق اور ڈاکٹر انمول محمود کی شادی کی تقریبات کا اختتام ہوگیا ہے، گزشتہ روز (26 نومبر کو) لاہور میں اس جوڑے کے ولیمے کی تقریب منعقد کی گئی تھی۔

on very special day! our wedding reception filling with special memories you can treasure forever!

Two become one – what a beautiful feelings #Imamulhaqwedding pic.twitter.com/jbaxI15Lxr — Anmol Mehmood (@IAnmolMehmood) November 26, 2023

امام الحق نے اپنے ولیمے کے دن نیلے رنگ کا تھری پیس سوٹ زیب تن کیا جبکہ اُن کی دلہنیا انمول دلکش پستہ گرین رنگ کے عروسی لباس میں حسین نظر آئیں۔

The most valuable gift ALLAH has given me is you ❤️ Thank you for showing your love, not just by saying it but by making me feel loved.#ImamulHaqwedding pic.twitter.com/huePMxg4QX — Anmol Mehmood (@IAnmolMehmood) November 26, 2023

انمول اور امام کے ولیمے کی تقریب میں سابق کپتان بابر اعظم، سرفراز احمد، مصباح الحق، چیف سلیکٹر وہاب ریاض، انضمام الحق، ٹی ٹوئنٹی کپتان شاہین آفریدی، ٹیسٹ کپتان شان مسعود، حسن علی، عثمان قادر، عابد علی، کامران اکمل، سابق ڈائریکٹر پی سی بی ذاکر خان اور قومی ٹیم کے اسسٹنٹ منیجر منصور رانا سمیت دیگر اہم شخصیات نے شرکت کی۔

قومی ٹی ٹوئنٹی ٹیم کے کپتان شاہین شاہ آفریدی نے اپنے آفیشل ایکس اکاوْنٹ پر امام الحق اور انمول کے ولیمے کی تصویر پوسٹ کرکے اس جوڑے کی نئی زندگی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔

Shaadi mubarak @ImamUlHaq12 ✨ May this be the start of lifelong moments of love and happiness. Good luck. pic.twitter.com/8Ug4KFppE8 — Shaheen Shah Afridi (@iShaheenAfridi) November 26, 2023

واضح رہے کہ امام الحق اور انمول محمود کی شادی کی تقریبات آغاز 21 نومبر کو ناروے میں ہونے والی مہندی کی تقریب سے ہوا تھا، 23 نومبر کو لاہور میں اس جوڑے کی قوالی نائٹ کا اہتمام کیا گیا تھا جس میں بابراعظم، عثمان قادر، سرفراز احمد، کامران اکمل، مشتاق احمد سمیت دیگر شخصیات موجود تھیں۔

مزید پڑھیں: امام الحق اور انمول شادی کے بندھن میں بندھ گئے

25 نومبر کو امام الحق اور انمول محمود نکاح کی تقریب منعقد ہوئی تھی جس کی تصاویر اور ویڈیوز اس جوڑے نے اپنے سوشل میڈیا اکاوْنٹس پر پوسٹ کی تھیں۔