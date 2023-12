پشاور: نجی اسکول کے قریب دھماکا، بچوں سمیت 4 افراد زخمی

پشاور: ورسک بابو گڑھی میں نجی اسکول کے قریب دھماکے کے باعث بچوں سمیت 4 افراد زخمی ہوگئے۔

دھماکے کے بعد پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا جبکہ ریسکیو ون ون ٹو ٹو اور دیگر امدادی اور فلاحی اداروں کی ٹیمیں جائے وقوعہ پہنچ گئیں۔

پولیس اور ریسکیو اہلکاروں نے زخمی بچوں کو علاج کے لیے اسپتال منتقل کر دیا ہے جبکہ دھماکے کی نوعیت معلوم کی جا رہی ہے۔عینی شاہدین کے مطابق دھماکے سے قریبی بلڈنگ کے شیشے ٹوٹ گئے۔

پولیس کے مطابق زخمی ہونے والے تین افراد ورسک روڈ پر چپس فروخت کرتے ہیں اور تینوں افراد کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے۔

Bomb blast on Peshawar’s Warsak Road, KP. Police reports suggest that the bomb was planted in the medial of the road. The target was allegedly a police mobile van. #Peshawar #PeshawarBlast pic.twitter.com/wUscmIFqI0

