انگلینڈ کی آخری اوور میں 24 رنز بناکر ویسٹ انڈیز کو ناقابل یقین شکست؛ ویڈیو وائرل

لندن: انگلش ٹیم کے اسٹار کھلاڑی ہیری بروک نے ویسٹ انڈیز کے خلاف دوسرے ٹی ٹوئنٹی میچ میں 5 گیندوں پر 24 رنز بنا کر ویسٹ انڈیز کی یقینی فتح کو شکست میں تبدیل کردیا۔

انگلینڈ اور ویسٹ انڈیز کے درمیان ہونے والا یہ ٹی ٹوئنٹی میچ بین الاقوامی کرکٹ کی تاریخ کے سنسنی خیز ڈرامائی میچوں میں سے ایک ثابت ہوا۔ انگلینڈ کو دوسرا ٹی ٹوئنٹی میچ جیتنے کے لیے آخری 6 گیندوں پر 21 رنز درکار تھے۔

پچ پر اُس وقت سنچری کرنے والے اور اب تک کے سب سے سیٹ بلے باز فل سالٹ بھی موجود تھے لیکن آخری اوور کا معرکہ سر کرنے کا دلیرانہ فیصلہ پچ پر نئے آنے والے بلے باز ہیری بروک نے کیا۔

ہیری بروک کے سامنے آخری اوور میں صرف 21 رنز ہی نہیں بلکہ انھیں یہ اسکور ویسٹ انڈیز کے خطرناک باؤلر آندرے رسل کے خلاف کرنا تھا جو ڈیتھ اوورز میں بلے بازوں کو پچ سے باہر نکلنے کیلیے بمشکل ایک انچ جگہ دیتا ہے۔

