پاکستان ٹیم کا جذبہ خیرسگالی، آسٹریلیوی کھلاڑیوں اوراہلخانہ کو تحفائف پیش کیے

میلبرن: پاکستان کرکٹ ٹیم کی جانب سے آسٹریلیوی ٹیم کے کھلاڑیوں اور ان کی فیمیلیز کو کرسمس پرتحائف پیش کیے گئے۔

پاکستان کرکٹ بورڈ( پی سی بی) نے سوشل میڈیا پر ویڈیو جاری کردی جس میں پاکستانی ٹیم کے کھلاڑیوں اور آفیشلز کو آسٹریلیوی کھلاڑیوں اور ان کی فیملیز کو کرسمس کی مبارکباد اور تحفے پیش کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔

Warm wishes and heartfelt gifts for the Australian players and their families at the MCG indoor nets ✨ pic.twitter.com/u43mJEpBTR

— Pakistan Cricket (@TheRealPCB) December 25, 2023