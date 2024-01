اظہرعلی کا فرسٹ کلاس کرکٹ میں نیا سنگ میل، لیجنڈ بلے بازوں کی صف میں شامل

کراچی: پاکستان کے سابق ٹیسٹ کپتان اظہر علی نے فرسٹ کلاس کرکٹ میں اپنی 50 ویں سنچری اسکور کردی۔

پی سی بی کے تحت جاری پریزیڈنٹ کپ کرکٹ ٹورنامنٹ میں 38 سالہ اظہر علی نے خان ریسرچ لیبارٹریز (KRL) کیخلاف سوئی ناردرن کی طرف سے کھیلتے ہوئے اپنی 50 ویں فرسٹ کلاس سنچری اسکور کی۔

وہ فرسٹ کلاس کرکٹ میں 50 سنچریوں کا سنگ میل حاصل کرنے والے نویں پاکستانی بلے باز بن گئے ہیں۔

Joins an elite club! @AzharAli_ becomes just the ninth Pakistan batter to amass 5️⃣0️⃣ first-class hundreds pic.twitter.com/C9QmwXpyvt

— Pakistan Cricket (@TheRealPCB) January 4, 2024