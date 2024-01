عثمان خواجہ چہرے پر گیند لگنے کے باعث زخمی، جبڑے سے خون نکل آیا

ویسٹ انڈیز خلاف پہلے ٹیسٹ میچ میں آسٹریلوی بیٹر عثمان خواجہ چہرے پر گیند لگنے کے باعث زخمی ہوگئے۔

ایڈیلیڈ میں کھیلے جارہے سیریز کے پہلے ٹیسٹ میچ کے تیسرے روز آسٹریلوی ٹیم کو جیت حاصل کرنے کیلئے محض ایک رن درکار تھا تاہم کیریبئین فاسٹ بولر شمر جوزف نے عثمان خواجہ کو باؤنسر کروائی جو سیدھا انکے ہیلمٹ پر جاکر لگی۔

گیند لگنے کے باعث آسٹریلوی اوپنر کے جبڑے سے خون بہنے لگا، جس کے بعد انہیں فوری طبی امداد فراہم کی گئی۔

مزید پڑھیں: عثمان خواجہ نے فلسطینی بچوں کی مدد کا نیا راستہ ڈھونڈ لیا

آسٹریلوی میڈیا کے مطابق عثمان خواجہ کو جبڑے کے فریکچر سے کلیئر قرار دیا گیا ہے تاہم ویسٹ انڈیز کے خلاف برسبین ٹیسٹ میں ان کی شرکت مشکوک ہوگئی ہے۔

مزید پڑھیں: عثمان نے بگ بیش میں امن کی فاختہ کے نشان کا استعمال کرلیا

عثمان خواجہ کے تاخیر سے ہونے والے کن کشن کا جائزہ لیا جائے گا، ابتدائی معائنے میں انہیں کن کشن کی شکایت نہیں ہوئی۔

واضح رہے کہ آسٹریلیا نے پہلے ٹیسٹ کے تیسرے روز ویسٹ انڈیز کو 10 وکٹوں سے شکست دی تھی جب کہ آسٹریلیا اور ویسٹ انڈیز کے درمیان دوسرا ٹیسٹ جمعرات سے شروع ہو گا۔

A nasty moment as Usman Khawaja is hit on the chin by a Shamar Joseph short ball #AUSvWI pic.twitter.com/nF5nFqxgJJ

— cricket.com.au (@cricketcomau) January 19, 2024