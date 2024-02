ٹی20 فارمیٹ میں اعظم خان کا بیسٹ فنشر کون؟

قومی ٹیم کے نوجوان وکٹ کیپر بیٹر اعظم خان نے ٹی20 فارمیٹ میں بیسٹ میچ فنشر کیلئے سابق بھارتی کپتان مہندرا سنگھ دھونی کو فیورٹ قرار دیدیا۔

کرکٹ کی معروف ویب سائٹ کو سوشل میڈیا پر دلچسپ سوال جواب کے سیشن میں اعظم سے پوچھا گیا کہ کس پلئیر کو وہ بیسٹ میچ فنشر سمجھتے ہیں، جس کیلئے انہیں کئی آپشنز دیئے گئے۔

پہلے آپشن میں اعظم خان کو عبدالرزاق اور جوز بٹلر کا پوچھا گیا تو انہوں نے عبدالرزاق کا نام لیا، میکسویل اور زارق میں سے انہوں نے میکسویل جبکہ کوہلی کے سوال کے جواب میں انہوں نے میسکویل کو چنا اور دلیل دی کہ بھارتی کرکٹر ٹی20 میں بطور اوپنر کھیلتے ہیں۔

مزید پڑھیں: تنقید کے نشتر چلانے والے سائمن ڈول بھی بابراعظم کی اننگز کے گرویدہ

بعدازاں آندرے رسل اور میکسویل میں انہوں نے رسل جبکہ ڈی ویلیرز اور دھونی میں انہوں نے سابق بھارتی کپتان گریٹ بیسٹ فنشر کہا۔

دلچسپ سوال جواب کی ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہورہی ہے۔

واضح رہے کہ پی ایس ایل 9 میں اعظم خان اسلام آباد یونائیٹڈ کی نمائندگی کررہے ہیں، گزشتہ روز کھیلے گئے میچ میں انہوں نے 30 گیندوں پر 75 رنز کی اننگز کھیلی تھی تاہم وہ ٹیم کو میچ جتوانے میں کامیاب نہیں ہوسکے تھے۔

AB de Villiers❓ Virat Kohli❓ MS Dhoni❓

Azam Khan picks the best finisher in cricket #HBLPSL9 #PSL2024 pic.twitter.com/cPbE9AH3eg

— CricWick (@CricWick) February 26, 2024