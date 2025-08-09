علیزہ شاہ کی مبینہ بوائے فرینڈ کے ساتھ ویڈیو وائرل، سوشل میڈیا پر طوفان کھڑا ہوگیا

علیزہ شاہ کی ویڈیو پر مداحوں اور سوشل میڈیا صارفین نے سخت ناپسندیدگی کا اظہار کیا

ویب ڈیسک August 09, 2025
متنازع لباس اور بیانات کے باعث زیرِ بحث رہنے والی خوبرو اداکارہ علیزہ شاہ نے ایک بار پھر سوشل میڈیا پر آگ لگا دی۔

اداکارہ علیزہ شاہ کی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں مبینہ طور پر ان کے بوائے فرینڈ بھی موجود ہیں۔

وائرل ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک نوجوان ہاتھ  اداکارہ علیزہ کو کھانا کھلا رہا ہے تاہم نوجوان کا چہرہ نظر نہیں آ رہا ہے۔

سوشل میڈیا پر صارفین کا دعویٰ ہے کہ یہ ہاتھ علیزہ شاہ کے بوائے فرینڈ ہو سکتا ہے جن کے ساتھ پہلے بھ تصاویر وائرل ہوئی تھیں۔

مداحوں اور سوشل میڈیا صارفین کو یہ انداز بالکل پسند نہیں آیا اور شدید تنقید دیکھنے میں آئی۔ ایک نے کمنٹ کیا کہ اب وہ معصوم دعا نہیں رہی جو ڈراما 'عہدِ وفا' میں دیکھی تھی۔

ایک اور صارف نے لکھا کہ یہ کس قسم کی حرکتیں ہیں؟ مشہور ہونے کے کیا یہی طریقے رہ گئے ہیں؟"

اسی طرح صارفین نے یہ بھی پوچھا کہ کیا یہ حرکتیں کسی مسلمان اور پاکستانی کو زیب دیدتی ہیں۔

یاد رہے کہ اس سے قبل علیزہ شاہ اداکارہ منسا ملک کے ساتھ جھگڑے، اور شازیہ منظور کے ساتھ ریمپ واک تنازع پر بھی خبروں میں متنازع رہ چکی ہیں۔

 
