بھارتی عوام اور حکومت سے دشمنی نہیں بلکہ پالیسیوں پر اختلاف ہے، وزیر مملکت

کراچی:
وزیرِ مملکت برائے مذہبی امور و بین المذاہب ہم آہنگی کھیل داس کوہستانی نے کہا کہ اس سال کا 14اگست اس لیے اہم ہے کہ ہم نے بھارت کو صرف شکست نہیں بلکہ اس کا غرور بھی توڑا۔
یہ بات انہوں نے ہفتے کو وفاق ایوان ہائے تجارت و صنعت پاکستان میں معرکہ حق جشن آزادی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔
انہوں نے کہا کہ ہماری بھارتی عوام اور حکومت سے کوئی دشمنی نہیں بلکہ پالیسیوں سے اختلاف ہے، بابائے قوم کے فرمان اور فلسفے پر ہی پاکستان آج قائم ہے۔ ہمارا عزم ہے کہ پاکستان میں اقلیتوں کا تحفظ ومذہبی آزادی کا حق حاصل ہو۔
اُن کا کہنا تھا کہ وزیرِ اعظم پاکستان بھی مذہبی ہم آہنگی کو فروغ دیتے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نے پہلگام کا بہانہ بنا کر دہشت گردی کو اسلام سے جوڑنے کی کوشش کی، دنیا نے جان لیا کہ پہلگام میں پاکستان کا ہاتھ نہیں تھا اور اسلام دہشتگردی کی اجازت نہیں دیتا۔
وزیر مملکت نے کہا کہ 1لاکھ سے زائد پاکستانی دہشتگردی کے خلاف جنگ میں شہید ہوگئے۔ پاک بھارت جنگ مذہب کا ٹکراؤ نہیں، سیاسی مفادات کی جنگ ہے۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد بھارت نے پاکستانی مساجد اور مدرسوں کو شہید کیا، عورتیں اور بچے جاں بحق ہوئے۔ پاکستان نے کسی بھی مندر یا مذہبی مقامات پر حملہ نہیں کیا۔
انہوں نے کہا کہ ہم نے عدالتوں کے نظام کو ٹھیک کرنا ہے تاکہ کوئی 13سالہ بچی کو جبراً مذہب تبدیل نہ کروائے جاسکے۔ کھیل داس کوہستانی نے کہا کہ گورننس کے مسائل کو ہم تسلیم کرتے ہیں جنہیں ٹھیک کرنا ہے۔ کچے میں اور کشمور کے ہندو اور مسلمان دونوں مسائل کا شکار ہیں۔ کچے میں امن و امان کی صورتحال کی بہتری کیلئے وفاقی حکومت صوبائی حکومت کے ساتھ ہے۔
اُن کا کہنا تھا کہ ہم ہزاروں سال سے اس خطے کے باسی ہیں، ہمیں یہیں رہنا ہے۔ سال 2013 سے قبل کراچی جل رہا تھا، لوگ بیرون ملک جارہے تھے۔ کراچی کے امن و امان کیلئے وزیراعظم، وزیرِ اعلٰی اور آرمی چیف نے مل کر فیصلہ کیا اور مسائل حل کیے۔
کھیل داس نے کہا کہ ہم نے ایٹم بم استعمال کیلئے نہیں اپنے امن کو مستحکم کرنے کیلئے بنایا ہے لیکن اگر کوئی ہم پر حملہ کرے گا تو جواب تو آئے گا۔ 11 اگست کو ہم یہ ثابت کریں گے کہ تمام مذاہب کے لوگ پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ غیر مسلموں کا معیشت میں بھی اہم حصہ ہے، جنگ اور کشیدگی کے باوجود کرتار پور آج بھی کھلا ہے، لیکن بھارت مذہبی ہم آہنگی چاہتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے وہ سکھ برادری کو کرتار پور نہیں آنے دے رہا ہے جبکہ پاکستانی ریاست کی پالیسی ہے کہ اقلیتوں کا تحفظ کیا جائے۔
انہوں نے کہا کہ اپریل میں رمضان کا مقدس مہینہ تھا، اسی ماہ ہولی تھی، اسی ماہ نوروز تھا اور اسی ماہ ایسٹر تھا جو ہم سب نے مل کر منائے۔ انہوں نے کہا کہ سلاموفوبیا کے نام پر پاکستان اور اسلام سے نفرت بے بنیاد ہے۔