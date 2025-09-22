مری ایکسپریس وے کی تزئین و آرائش میں تاخیر، وفاقی وزیر مواصلات برہم

اسلام آباد:
وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان نےاسلام آباد مری ایکسپریس پر جاری تعمیراتی کاموں میں تاخیر پر اظہار ناراضگی کرتے ہوئے این ایچ اے کو ہدایت کی ہے کہ تزئین و آرائش کے کاموں کو جلد از جلد مکمل کیا جائے، ایکسپریس وے کے اطراف زیادہ سے زیادہ پودے لگائیں،گرین بیلٹس مکمل کریں اور خوبصورت لینڈ سکیپ کو یقینی بنایا جائے۔
عبدالعلیم خان نے کہا کہ مری ایکسپریس وے پر گزشتہ 5 مہینوں سے کام جاری ہے اب اسے پایہ تکمیل تک پہنچنا چاہیے جس کیلئے این ایچ اے افسران کو ڈیڈ لائن دے دی گئی ہے اور اس میں مزید مہلت نہیں ملے گی۔
اتوار کو وزارت مواصلات سے جاری بیان کے مطابق وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان نے اسلام آباد سے مری تک دونوں اطراف مختلف جگہوں پر رک کر تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا اور حفاظتی جنگلوں کی تنصیب سمیت باقی ماندہ کام جلد از جلد ختم کرنے کی ہدایت کی۔
انہوں نے کہا کہ تزین و آرائش کا کام معیاری اور دیر پا ہونا چاہیے، مری ایکسپریس وے کی تکمیل کے بعد وزیراعظم کو مدعو کریں گے۔وفاقی وزیر مواصلات نے اسلام آباد مری ایکسپریس وے پر ریسٹ ایریاز کا بھی معائنہ کیا اور این ایچ اے کی اراضی پر مزید واش رومز کی تعمیر کے احکامات جاری کیے، ان کا کہنا تھا کہ مری آنے والے سیاحوں کیلئے محفوظ اور آرام دہ سفر یقینی بنا رہے ہیں۔
وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کو بریفنگ دیتے ہوئے این ایچ اے افسران نے بتایا کہ اسلام آباد مری ایکسپریس وے پر نئی لائٹس کی تنصیب مکمل ہو گئی ہے، ریفلیکٹرز لگ چکے ہیں جب کہ ای ٹیگ کی سہولت کے ساتھ نیا ٹول پلازہ فنکشنل ہو گیا ہے۔ مری ایکسپریس وے پر سیاحوں نے وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کی کاوشوں کو سراہا اور اس شاہراہ کو خوبصورت بنانے کے کام کی تعریف کی۔