ڈکی بھائی سے مبینہ رقم وصولی کے بعد کرپشن اسکینڈل سے متعلق مزید افسران کیخلاف تحقیقات شروع

اسکینڈل میں 4 افسران کے ملازمت سے دیے گئے استعفے بھی منظور کر لئے گئے

ویب ڈیسک December 18, 2025
نیشنل سائبر کرائم ایجنسی کے افسران کی کروڑوں روپے رشوت وصولی کا معاملہ سامنے آنے کے بعد ایف آئی اے نے مخصوص مدت میں تعینات مزید افسران اور اہلکاروں کے خلاف تحقیقات شروع کر دیں۔

رپورٹ کے مطابق تحقیقات  میں کراچی سینٹر کے سابق اعلی افسر سمیت  دیگر افسران و اہلکاروں کو طلب کیا جائے گا۔

کرپشن اسکینڈل میں لاہورسمیت دیگر شہروں کے افسران و اہلکار بھی طلب کئے جائیں گے، کرپشن اسکینڈل کی تحقیقات کا آغاز ڈکی بھائی سے مبینہ رقم وصولی سے ہوا تھا۔

تحقیقات میں لاہور اور اسلام آباد کے متعدد افسران و اہلکاروں کے خلاف درج مقدمات میں گرفتاریاں بھی کی گئیں۔

ذرائع نے کہا کہ اسکینڈل میں 4 افسران کے ملازمت سے دیے گئے استعفے بھی منظور کر لئے گئے۔
