چین: ہوٹل میں طویل قیام، صارف نے گند کا ڈھیر لگا دیا

ہوٹل عملے نے کمرے کے ہر کونے میں مشروبات کی خالی بوتلیں اور کھانے کے خالی چھلکوں کا ڈھیر پایا

ویب ڈیسک December 18, 2025
چین میں ایک شخص نے ہوٹل میں قیام کے دوران کمرے میں گند کا ڈھیر لگا دیا۔ بے حس شخص کے کمرہ چھوڑنے کے بعد ہوٹل اسٹاف نے کمرے کو تین فٹ گہرے کچرے کے ڈھیر میں پایا۔

غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق عملے کے سامنے غلاظت سے بھرپور یہ حقیقت تب کھلی جب مبینہ آن لائن گیمنگ کے نشے میں مبتلا شخص نے دو سال کے طویل عرصے بعد ہوٹل کا کمرہ چھوڑا۔

وائرل ہونے والی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کمرے کے ہر کونے میں کھانے کے گندے ریپر، مشروبات کی خالی بوتلیں اور کچھ کھانے سے بھرے برتن پڑے ہوئے ہیں اور اس ڈھیر کی اونچائی تقریباً تین فٹ تھی۔

 

Express News

چین: فیشل ریکاگنیشن مشین کو دھوکا دینے والے ملازمین پکڑے گئے

کمرے میں موجود ایک میز اور دو گیمنگ چیئر کچرے کے ڈھیر میں ڈوبی ہوئی پائی گئیں۔

کمرے کے علاوہ باتھ روم میں بھی کچرے کا بلند ڈھیر پایا گیا۔ گیلے ٹشو پیپر کا ڈھیر ٹوائلٹ سے اوپر تھا جبکہ متروک اشیاء نے واش بیسن کو ڈھک رکھا تھا۔
نیہا ککڑ 'کے پاپ اسٹائل' کاپی کرنے میں ناکام، سوشل میڈیا پر مذاق بن گیا

نیہا ککڑ ’کے پاپ اسٹائل‘ کاپی کرنے میں ناکام، سوشل میڈیا پر مذاق بن گیا

 Dec 18, 2025 07:38 PM |
بھارتی فلم دھرندھر گانے سے متعلق دلچسپ انکشافات

بھارتی فلم دھرندھر گانے سے متعلق دلچسپ انکشافات

 Dec 18, 2025 07:42 PM |
دھرندھر: رنویر سنگھ کا تعلق حقیقت میں کراچی سے نکلا

دھرندھر: رنویر سنگھ کا تعلق حقیقت میں کراچی سے نکلا

 Dec 18, 2025 06:10 PM |

