چین میں ایک شخص نے ہوٹل میں قیام کے دوران کمرے میں گند کا ڈھیر لگا دیا۔ بے حس شخص کے کمرہ چھوڑنے کے بعد ہوٹل اسٹاف نے کمرے کو تین فٹ گہرے کچرے کے ڈھیر میں پایا۔
غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق عملے کے سامنے غلاظت سے بھرپور یہ حقیقت تب کھلی جب مبینہ آن لائن گیمنگ کے نشے میں مبتلا شخص نے دو سال کے طویل عرصے بعد ہوٹل کا کمرہ چھوڑا۔
وائرل ہونے والی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کمرے کے ہر کونے میں کھانے کے گندے ریپر، مشروبات کی خالی بوتلیں اور کچھ کھانے سے بھرے برتن پڑے ہوئے ہیں اور اس ڈھیر کی اونچائی تقریباً تین فٹ تھی۔
کمرے میں موجود ایک میز اور دو گیمنگ چیئر کچرے کے ڈھیر میں ڈوبی ہوئی پائی گئیں۔
کمرے کے علاوہ باتھ روم میں بھی کچرے کا بلند ڈھیر پایا گیا۔ گیلے ٹشو پیپر کا ڈھیر ٹوائلٹ سے اوپر تھا جبکہ متروک اشیاء نے واش بیسن کو ڈھک رکھا تھا۔