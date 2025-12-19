نائیجیریا: خاتون نے طویل وِگ پہن کر گینیز ورلڈ ریکارڈز کی ہیٹ ٹرک کرلی

نائیجیرین خاتون اس سے پہلے ہاتھ سے بنائی گئی سب سے طویل وِگ اور سب سے چوڑی وِگ کے دو علیحدہ ریکارڈ رکھتی ہیں

ویب ڈیسک December 19, 2025
(تصویر: گینیز ورلڈ ریکارڈز)

نائیجیریا سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون نے تین منزلہ عمار سے زیادہ طویل وِگ بنا کر گینیز ورلڈ ریکارڈز کی ہیٹ ٹرک مکمل کر لی۔

گینیز ورلڈ ریکارڈز کی ویب سائٹ کے مطابق ہیلن ولیمز نامی خاتون اس سے قبل ہاتھ سے سب سے طویل وِگ (351.28 میٹر) اور سب سے چوڑی وِگ (3.65 میٹر) بنانے کے دو علیحدہ ریکارڈ رکھتی ہیں۔

 

اور اب انہوں نے اپنے سر پر سب سے طویل وِگ (15.37 میٹر) سجا کر ایک اور ریکارڈ اپنے نام کر لیا ہے۔

ہیلن نے گینیز ورلڈ ریکارڈز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ان کا نہیں خیال کہ وہ کبھی ریکارڈ توڑنا روکیں گی۔ ریکارڈ بنانا، پہاڑ سر کرنے جیسا ہے۔ پہاڑ چڑھنا مشکل ہوتا ہے اور اس میں مسائل ہوتے ہیں لیکن چوٹی پر چڑھ کر زبردست نظارہ ہوتا ہے۔
