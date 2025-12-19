لاہور میں سی سی ڈی سے مبینہ مقابلوں میں تین منشیات فروش ہلاک

باٹا پور اور اقبال ٹاؤن میں سی سی ڈی سے مبینہ مقابلوں میں تین منشیات فروش ہلاک
پولیس کے بیان کے مطابق ملزمان کی شناخت ندیم ،حیات اور علی کے نام سے ہوئی ہے۔ دو ملزمان نے سائفن پل کے قریب سی سی ڈی ٹیم پر فائرنگ کی۔
دوران فائرنگ ملزمان اپنے ساتھیوں کی گولیاں لگنے سے ہلاک ہو گئے۔ سی سی ڈی اقبال ٹاون میں زیر حراست ملزم حیات مارا گیا، سی سی ڈی ٹیم ملزم کو ریکوری کے لئے کے جا رہی تھی.
گھات لگائے ساتھیوں نے زیر حراست ملزم کو چھڑوانے کے لئے حملہ کر دیا، ساتھیوں کی فائرنگ کی زد میں آکر زیر حراست ملزم ہلاک ہوا۔
پولیس کے مطابق لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لئے متعلقہ ادارے بھجوا دیا گیا ہے۔