پاک چین اور پاک ایران سرحدی تجارت میں اہم پیش رفت

جدید اسکینرز کی تنصیب سے کلیئرنس کے عمل میں نمایاں تیزی آئے گی

ویب ڈیسک December 19, 2025
 تجارت کے فروغ اور تجارتی سامان کی سکیورٹی کو مؤثر بنانے کے لیے نیشنل لاجسٹکس کارپوریشن نے جدید ترین سکینرسسٹمز نصب کر دیے. 

 سکینرز پاک چین سرحد پر سوست ڈرائی پورٹ اور پاک ایران سرحد پر گبدبارڈر ٹرمینل پر نصب کیے گئےہیں. جدید اسکینرز محض 22 سیکنڈ میں گاڑیوں کو سکین کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔

جدید اسکینرز کی تنصیب سے کلیئرنس کے عمل میں نمایاں تیزی آئے گی۔ جدید سکینرز کے باعث کنٹینروں کے انتظار کا دورانیہ نمایاں طور پر کم ہو جائے گا۔

 اہم تجارتی راہداریوں پر مجموعی تجارتی کارکردگی میں خاطر خواہ بہتری متوقع ہے۔ مصنوعی ذہانت سے لیس سکینرز کوڈ کی درست شناخت کے ساتھ تجارتی سامان کی ساخت کا باریک بینی سے تجزیہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔

ہر سکین کے ذریعے حاصل ہونے والا ڈیٹا تجارتی عمل میں شفافیت کو فروغ دیتا ہے۔ معائنے کے مراحل میں انسانی مداخلت کم ہونے سے قانونی تجارت مزید تیز اور مؤثر ہو جائے گی۔ چین اور ایران کے ساتھ بڑھتی ہوئی تجارت کے تناظر میں اس پیش رفت کو نہایت اہم قرار دیا جا رہا ہے۔

یہ اقدام سرحدی تجارت کے فروغ اور علاقائی روابط کے استحکام میں اہم کردار ادا کرے گا۔ این ایل سی جدید سرحدی انفراسٹرکچر کے ذریعے تجارتی نظام کو عالمی معیار سے ہم آہنگ اور مؤثر بنا رہا ہے۔
