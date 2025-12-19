یو اے ای میں قیامت خیز بارشیں، پروازیں منسوخ، سڑکیں تالاب بن گئیں

متحدہ عرب امارات کے مختلف علاقوں میں شدید بارش اور گرج چمک کے طوفان نے معمولاتِ زندگی کو بری طرح متاثر کر دیا ہے۔ موسمی صورتحال کے باعث کئی سڑکیں زیرِ آب آگئیں جبکہ ٹریفک کی روانی متاثر ہوئی ہے۔
شدید خراب موسم کے پیش نظر امارات ایئرلائن اور فلائی دبئی نے متعدد پروازیں منسوخ یا ری شیڈول کر دی ہیں۔ حکام نے شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کرنے اور نشیبی علاقوں میں جانے سے بچنے کی ہدایت جاری کی ہے۔
وزارتِ انسانی وسائل (MoHRE) نے متاثرہ علاقوں میں نجی اداروں کو 19 دسمبر کو ریموٹ ورک اپنانے کا مشورہ دیا ہے، جبکہ ابوظہبی میں کمیونٹی تقریبات عارضی طور پر معطل کر دی گئی ہیں۔
افسوسناک واقعے میں راس الخیمہ میں شدید بارش کے دوران دیوار گرنے سے 27 سالہ بھارتی شہری سلمان فاریز جاں بحق ہو گیا۔
نیشنل سینٹر آف میٹرولوجی (NCM) کے مطابق ملک بھر میں بارش، گرج چمک، ژالہ باری، تیز ہوائیں، گرد آلود طوفان اور سمندری طغیانی کا سلسلہ جاری رہنے کا امکان ہے۔
حکام نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ حفاظتی ہدایات پر عمل کریں اور موسم کی تازہ صورتحال سے باخبر رہیں۔