2025ء اہلِ کراچی کیلیے خوفناک ثابت ہوا، پریشان کن اعداد و شمار سامنے آگئے

ڈکیتی میں مزاحمت، مین ہول میں گر کر، منشیات کے استعمال، ٹریفک حادثات سمیت مختلف واقعات میں ہلاکتیں رپورٹ ہوئیں

ویب ڈیسک December 19, 2025
facebook whatsup
کراچی:

گزرتا سال 2025ء اہل کراچی کے لیے خوفناک ثابت ہوا ہے، اس حوالے سے پریشان کن اعداد و شمار سامنے آ گئے۔

امدادی ادارے چھیپا فاؤنڈیشن کی سالانہ رپورٹ کے مطابق جنوری سے اب تک شہر میں ڈکیتی کے دوران مزاحمت پر 89 افراد جان کی بازی ہار گئے جب کہ اسی عرصے میں ٹریفک حادثات کے نتیجے میں 830 افراد جاں بحق  اور 11 ہزار 837 زخمی ہوئے۔

رپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ شہریوں کے تشدد کے واقعات میں 14 ڈاکو ہلاک اور 35 شدید زخمی ہوئے۔ فائرنگ کے مختلف واقعات کراچی کے مختلف علاقوں میں پیش آئے جن میں مجموعی طور پر 407 افراد زندگی ہار گئے جب کہ 1632 زخمی ہوئے۔

رواں سال مختلف علاقوں سے 21 تشدد زدہ لاشیں برآمد ہوئیں جب  کہ 4 بوری بند لاشیں بھی رپورٹ ہوئیں۔ اسی دوران ایک پٹاخہ فیکٹری میں دھماکے کے نتیجے میں 5 افراد جھلس کر جاں بحق اور 31 زخمی ہوئے۔

سالانہ رپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ چھریوں کے وار سے 43 افراد قتل ہوئے۔ گیس سلنڈر پھٹنے کے واقعات میں 11 افراد جاں بحق اور 40 زخمی ہوئے۔ چھت سے گرنے کے باعث 73 افراد جب کہ چھت گرنے کے واقعات میں 19 افراد جان سے گئے۔

اعداد و شمار کے مطابق ٹرین کی ٹکر سے 51 افراد جاں بحق ہوئے جب کہ مختلف مقامات پر پانی میں ڈوبنے کے واقعات میں 83 افراد اپنی جانیں گنوا بیٹھے۔ شہر میں جھلسنے کے واقعات کے نتیجے میں 21 افراد جاں بحق اور 128 زخمی ہوئے جب  کہ کرنٹ لگنے سے 131 افراد کی موت واقع ہوئی۔

رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ مین ہول میں گر کر 13 افراد جاں بحق ہوئے۔ رواں سال خودکشی کے 119 واقعات رپورٹ ہوئے جب کہ 33 نوزائیدہ بچوں کی لاشیں بھی مختلف مقامات سے ملیں۔

اسی طرح منشیات کے زیادہ استعمال کے نتیجے میں  381 مردوں اور 5 خواتین کی لاشیں ملی ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر لاشیں لاوارث تھیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

امریکی اسٹار کائلی جینر نے اپنے گھر کے آسیب زدہ ہونے کا انکشاف کردیا

امریکی اسٹار کائلی جینر نے اپنے گھر کے آسیب زدہ ہونے کا انکشاف کردیا

 Dec 19, 2025 03:59 PM |
رونالڈو کی ہالی ووڈ میں انٹری، مشہور فلم میں اہم کردار مل گیا

رونالڈو کی ہالی ووڈ میں انٹری، مشہور فلم میں اہم کردار مل گیا

 Dec 19, 2025 03:43 PM |
رجب بٹ کے خلاف توہینِ مذہب کیس میں اہم پیشرفت

رجب بٹ کے خلاف توہینِ مذہب کیس میں اہم پیشرفت

 Dec 19, 2025 02:41 PM |

متعلقہ

Express News

کراچی، گھر میں گھس کر ڈکیتیاں کرنے والے گروہ کے دو اہم کارندے گرفتار

Express News

افغانستان نے سیز فائر کی پاسداری نہیں کی، جنگ بندی برقرار نہیں رہی، دفتر خارجہ

Express News

پاکستان پر ٹی ٹی پی کے حملے افغانستان سے ہو رہے ہیں، اقوام متحدہ کی رپورٹ

Express News

کراچی، پونزی اسکیم کے ذریعے منظم نیٹ ورک چلانے والے ملزمان گرفتار

Express News

پاکستانی انٹیلیجنس کی بڑی کامیابی، داعش خراسان کے ترجمان کو گرفتار کرلیا

Express News

بانی پی ٹی آئی کے بیٹوں کو پاکستان آمد پر ویلکم کریں گے، وفاقی وزیر

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو