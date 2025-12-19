بانی پی ٹی آئی اور بشریٰ بی بی کیخلاف توشہ خانہ ٹو کیس کی سماعت آج ہونے کا امکان

سماعت اڈیالہ جیل میں ہوگی، بانی پی ٹی آئی کے وکیل کو عدالتی عملے نے آگاہ کردیا، ذرائع

ویب ڈیسک December 19, 2025
بانی پی ٹی آئی اور بشری بی بی کے خلاف توشہ خانہ ٹو کیس کی سماعت آج اڈیالہ جیل میں ہونے کا امکان ہے۔

ایکسپریس نیوز کو ذرائع سے ملنے والی اطلاع کے مطابق عدالتی عملے نے توشہ خانہ ٹو کیس کی سماعت کے حوالے سے بانی پی ٹی آئی کے وکیل سلمان صفدر کو آگاہ کردیا ہے۔

واضح رہے کہ توشہ خانہ ٹو کیس کی آخری سماعت 16 اکتوبر کو اڈیالہ جیل میں ہوئی تھی، جس کے بعد تین بار سماعت ملتوی ہوئی۔

توشہ خانہ ٹو کیس میں شہادتیں، ملزمان کا 342 کا بیان اور حتمی دلائل مکمل ہوچکے ہیں۔ استغاثہ کے جواب الجواب داخل کرانے کے بعد فیصلہ محفوظ کئے جانے کا امکان ہے۔
