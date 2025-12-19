بانی پی ٹی آئی اور بشری بی بی کے خلاف توشہ خانہ ٹو کیس کی سماعت آج اڈیالہ جیل میں ہونے کا امکان ہے۔
ایکسپریس نیوز کو ذرائع سے ملنے والی اطلاع کے مطابق عدالتی عملے نے توشہ خانہ ٹو کیس کی سماعت کے حوالے سے بانی پی ٹی آئی کے وکیل سلمان صفدر کو آگاہ کردیا ہے۔
واضح رہے کہ توشہ خانہ ٹو کیس کی آخری سماعت 16 اکتوبر کو اڈیالہ جیل میں ہوئی تھی، جس کے بعد تین بار سماعت ملتوی ہوئی۔
توشہ خانہ ٹو کیس میں شہادتیں، ملزمان کا 342 کا بیان اور حتمی دلائل مکمل ہوچکے ہیں۔ استغاثہ کے جواب الجواب داخل کرانے کے بعد فیصلہ محفوظ کئے جانے کا امکان ہے۔