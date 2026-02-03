اسٹیٹ بینک نے عام تعطیل کا اعلان کردیا

اسٹیٹ بینک کے اعلامیے کے مطابق عام تعطیل کی وجہ سے اسٹیٹ بینک بند رہے گا

کاشف حسین February 03, 2026
فوٹو: فائل
کراچی:

اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے یوم یک جہتی کشمیر کے سلسلے میں عام تعطیل کا اعلان کردیا۔

اسٹیٹ بینک سے جاری اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ بینک دولت پاکستان حکومت پاکستان کے اعلان کے مطابق جمعرات 5 فروری 2026 کو’’یوم کشمیر‘‘ کے موقع پر بند رہے گا۔

وفاقی حکومت نے یوم یک جہتی کشمیر کے موقع پر ملک بھر میں 5 فروری کو عام تعطیل کا اعلان کیا ہے اور اس حوالے سے نوٹیفکیشن بھی جاری کردیا گیا ہے۔

حکومت پنجاب نے 6 فروری کو بھی صوبے بھر میں چھٹی کا اعلان کیا ہے اور صوبائی حکومت نے کہا ہے کہ صوبائی سطح پر بشنت کے موقع پر 6 فروری کو چھٹی ہوگی۔

وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز نے بیان میں کہا تھا کہ صوبے کے عوام کو 5 فروری اور 6 فروری کے بعد ہفتہ اتوار کی چھٹیوں پر لطف اندوز ہونے کا موقع ملے گا۔
