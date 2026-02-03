گلوکارہ رابی پیرزادہ کے ساتھ ڈیفنس میں ہراساں کیے جانے کا واقعہ پیش آیا، جس کی شکایت پر پولیس نے فوری کارروائی کی ہے۔
پوش علاقے ڈیفنس میں رابی پیرزادہ کو ہراساں کیے جانے کے واقعے پر پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کرلیا ہے۔ ڈیفنس سی پولیس کے مطابق گلوکارہ کی شکایت پر مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کردیا گیا ہے۔
پولیس حکام کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ گزشتہ روز ڈیفنس فیز 7 میں پیش آیا جہاں ایک کار میں سوار شخص نے رابی پیرزادہ اور ان کے ڈرائیور کو ہراساں کیا۔ ابتدائی معلومات کے مطابق ملزم نے بدتمیزی کے ساتھ ساتھ تشدد بھی کیا، جبکہ مزاحمت کرنے پر گلوکارہ کے ڈرائیور کو بھی نشانہ بنایا گیا۔
ایف آئی آر میں درج کیے گئے حقائق کے مطابق ملزم کے رویے نے صورتحال کو مزید کشیدہ بنا دیا، جس کے بعد متاثرہ فریق نے پولیس سے رجوع کیا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو حراست میں لے لیا۔
پولیس کا مزید کہنا ہے کہ معاملے کی تفتیش جاری ہے اور تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا جا رہا ہے تاکہ حقائق سامنے لا کر قانونی کارروائی مکمل کی جا سکے۔