پی ٹی آئی کے اندرونی اختلافات شدت اختیار کر گئے

مشعال یوسفزئی نے ردعمل دیتے ہوئے علیمہ خان کے بیان کو آے آئی جنریٹڈ کہہ دیا

اسامہ اقبال February 03, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل

پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کے اندرونی اختلافات شدت اختیار کرگئے جہاں بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان اور سینیٹر مشال یوسفزئی نے ایک دوسرے کے کردار پر شکوک کا اظہار کرتے ہوئے شدید تنقید کی ہے۔

پی ٹی آئی کے بانی عمران خان کی بہن علیمہ خان اور سینیٹر مشال یوسفزئی کے درمیان بیان بازی کا سلسلہ جاری ہے اورعلیمہ خان نے مشعال یوسفزئی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ بانی پی ٹی آئی کی خیر خواہ ہیں۔

مشعال یوسفزئی نے رد عمل دیتے ہوئے علیمہ خان کے بیان کو آے آئی جنریٹڈ کہہ دیا اور کہا کہ ‏علیمہ خان صاحبہ خان صاحب کی بہن ہونے کی وجہ سے میرے لیے قابل احترام ہیں، ابھی ان کی سوشل میڈیا پر چلنے والی اپنے حوالے سے ایک ویڈیو دیکھی جو یقیناً اے آئی جنریٹڈ ہوگی۔

انہوں نے کہا کہ خان صاحب نے ان کو بہت سختی سے اس قسم کے بیانات اور میڈیا پر آنے  سے روکا ہوا ہے اور اس کا اعلان خان صاحب نے خود صحافیوں اور میڈیا کے سامنے کیا کہ اب صرف ان کی بہن نورین نیازی صاحبہ میڈیا کے سامنے بیان دے گی۔

مشال یوسفزئی نے کہا کہ اس سے پہلے بھی جب ان کے اس قسم کے بیانات منظرعام پر آئے تھے اور خان صاحب کو پتا چلا تو انہوں نے بتایا کہ وہ اے آئی ویڈیوز تھیں اور انہوں نے یہ بھی کہا باہر اس طرح کے بیانات میڈیا کو نہیں دیے۔

پی ٹی آئی سینیٹر نے کہا کہ حتیٰ کہ 4 اکتوبر کی گرفتاری کے بعد ان کے فون کے کچھ اسکرین شاٹس لیک ہوئے جس میں میرا ذکر تھا، اڈیالہ جیل میں میری انٹری بند کروانے کے لیے کسی کو کہا گیا تھا تو وہ بھی خان صاحب کے پوچھنے پر انہوں نے بتایا فیک ہے۔

ان کا کہنا تھا کہ آج کا بیان بھی اسی پس منظر کو مدنظر رکھتے ہوئے میں سمجھتی ہوں کہ فیک یا اے آئی ہی ہوگا، اس لیے میں اس پر بیان دینا وقت کا ضیاع سمجھتی ہوں۔

مشال یوسفزئی نے کہا کہ ‏فوکس صرف عمران خان صاحب کی صحت اور شوکت خانم کے ڈاکٹروں کی ان تک رسائی پر رکھیں اور بانی چئیرمین تک ملاقات کی رسائی ہوگئی تو ان کے سامنے تمام معاملات رکھوں گی۔

واضح رہے کہ علیمہ خان نے اڈیالہ جیل کے قریب میڈیا سے گفتگو میں کہا تھا کہ مشال یوسف زئی جن کی ہدایات پر ٹی وی پر بیٹھ کر جھوٹ بولتی ہیں وہ ان کی ذمہ داری پوری کررہی ہیں مجھے نہیں لگتا مشال یوسف زئی عمران خان کی خیرخواہ ہے۔

انہوں نے کہا تھا کہ مشال اور شیرافضل کو علیمہ خان کو ٹارگٹ کرنے کا ٹاسک ملا ہوا ہے، بانی نے جیل میں کہا تھا جاکے انہیں بتاؤ ایجنسیاں استعمال کرنے کے بعد کرش کردیں گی۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

رابی پیرزادہ کے ساتھ ہراسانی کا واقعہ، ملزم گرفتار

رابی پیرزادہ کے ساتھ ہراسانی کا واقعہ، ملزم گرفتار

 Feb 03, 2026 06:34 PM |
ثنا یوسف قتل کیس میں پیش رفت، گواہوں کے بیانات درج

ثنا یوسف قتل کیس میں پیش رفت، گواہوں کے بیانات درج

 Feb 03, 2026 05:11 PM |
یوٹیوبر رجب بٹ اور ندیم نانی والا نے ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا دیا

یوٹیوبر رجب بٹ اور ندیم نانی والا نے ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا دیا

 Feb 03, 2026 02:05 PM |

متعلقہ

Express News

اسلامی فوجی انسدادِ دہشت گردی اتحاد کے سیکرٹری جنرل کا دورہ جی ایچ کیو،  فیلڈ مارشل سے ملاقات

Express News

لیبیا کے نائب کمانڈر اِن چیف کی سربراہ پاک فضائیہ سے ملاقات، عسکری تعاون مضبوط بنانے پر تبادلۂ خیال

Express News

ملکی پیٹرولیم کمپنی نے 47 ارب کی لیوی چوری تسلیم کر لی

Express News

راؤ عبدالکریم آئی جی پنجاب تعینات، عثمان انور کو ڈی جی ایف آئی اے بنانے کا فیصلہ

Express News

حافظ نعیم کے 14 فروری دھرنے پر شارع فیصل بند نہیں کرنے دیں گے سخت اقدامات ہوں گے، وزیراعلیٰ سندھ

Express News

عمران خان قومی یکجہتی کی علامت ہیں ان سے ملاقات کے بغیر یکجہتی کیسے آئے گی؟ بیرسٹر گوہر

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو