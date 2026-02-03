کھیل کے میدان میں پاکستان اور بھارت  ایک بار پھر ٹکرانے کو تیار

گروپ بی  3 ٹیموں دفاعی چیمپین بھارت، پاکستان اور بنگلا دیش پر مشتمل ہوگا

زبیر نذیر خان February 03, 2026
facebook whatsup

پاکستان اور بھارت کا ساف انڈر 20 فٹبال چیمپین شپ میں ٹکراؤ ہوگا، دونوں روایتی حریف 26 مارچ کو مالدیب کے نیشنل فٹبال اسٹیڈیم میں مد مقابل آئیں گے۔

 تفصیلات کے مطابق سیاسی گرما گرمی کے باعث کھیل کے میدان میں سرد مہری کا شکار پاکستان اور بھارت  کاایک بار پھر آمنا سامنا ہوگا،23 مارچ سے4 اپریل تک مالدیپ کی میزبانی میں کھیلے جانے والی ساف انڈر 20 فٹ بال چیمپین شپ میں 7 ممالک کی ٹیمیں شرکت کر رہی ہیں۔

مزید پڑھیں

Express News

پاکستان نے بھارت میں ہونے والے اے وی سی والی بال نیشنز کپ کے لیے کوالیفائی کر لیا

Express News

کرکٹ کے روایتی حریف پاکستان اور بھارت کا 15 فروری کو ٹکراؤ ہوگا

گروپ اے میں  4 ٹیمیں میزبان مالدیپ، نیپال، بھوٹان اور سری لنکا شامل ہیں جبکہ گروپ بی  3 ٹیموں دفاعی چیمپین بھارت، پاکستان اور بنگلا دیش پر مشتمل ہوگا،ٹورنامنٹ میں پاکستان اپنا پہلا گروپ  میچ 24 مارچ کو بنگلا دیش کے خلاف کھیلے گا جبکہ دوسرے میچ میں اس کا سامنا روایتی حریف بھارت سے ہوگا۔

دونوں گروپ کی ٹاپ دو ٹیمیں  یکم اپریل کو کھیلے جانے والےسیمی فائنل  مقابلوں میں شرکت کی حقدار ہوں گی،ٹورنامنٹ کا فائنل3 اپریل کو کھیلا جائے گا،اس طرح ٹورنامنٹ میں پاکستان اور بھارت کے 3مرتبہ ٹکرانے کا امکان ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

رابی پیرزادہ کے ساتھ ہراسانی کا واقعہ، ملزم گرفتار

رابی پیرزادہ کے ساتھ ہراسانی کا واقعہ، ملزم گرفتار

 Feb 03, 2026 06:34 PM |
ثنا یوسف قتل کیس میں پیش رفت، گواہوں کے بیانات درج

ثنا یوسف قتل کیس میں پیش رفت، گواہوں کے بیانات درج

 Feb 03, 2026 05:11 PM |
یوٹیوبر رجب بٹ اور ندیم نانی والا نے ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا دیا

یوٹیوبر رجب بٹ اور ندیم نانی والا نے ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا دیا

 Feb 03, 2026 02:05 PM |

متعلقہ

Express News

پاکستان نے بھارت میں ہونے والے اے وی سی والی بال نیشنز کپ کے لیے کوالیفائی کر لیا

Express News

ایشین اسنوکر چیمپین شپ؛ پاکستان کے محمد آصف اور رانا عرفان محمود پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے

Express News

ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ میں شرکت کیلیے قومی ٹیم کولمبو پہنچ گئی

Express News

پاکستان سے میچ نہ ہونے پر بھارت کو 14000 کروڑ کا بہت بڑا نقصان ہوگا

Express News

پاکستان کا بھارت سے میچ نہ کھیلنے کے فیصلے پر سینیئر بھارتی سیاستدان کا ردعمل سامنے آگیا

Express News

پاکستان کا بھارت سے نہ کھیلنے کا فیصلہ، سنیل گواسکر بھی گیدڑ بھپکیاں دینے لگے

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو