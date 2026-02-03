انڈر 19 ورلڈکپ: سیمی فائنل میں آسٹریلیا کو شکست کے بعد انگلینڈ فائل میں پہنچ گیا

انگلینڈ کی انڈر 19 ٹیم نے 27 رنز سے کامیابی حاصل کر کے ورلڈکپ کے فائنل میں اپنی جگہ بنا لی

ویب ڈیسک February 03, 2026
facebook whatsup

انڈر 19 ورلڈکپ کے پہلے سیمی فائنل میں انگلینڈ نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آسٹریلیا کو 27 رنز سے شکست دے کر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔

بلاوائیو میں کھیلے گئے سیمی فائنل میں انگلینڈ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 50 اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 277 رنز بنائے۔ انگلینڈ کے کپتان تھامس ریو نے ذمہ دارانہ اور جارحانہ بیٹنگ کرتے ہوئے 110 رنز کی شاندار اننگز کھیلی، جبکہ کیلب فیلکونر نے 40 رنز بنا کر ٹیم کے مجموعی اسکور کو مستحکم کیا۔

278 رنز کے ہدف کے تعاقب میں آسٹریلیا کی انڈر 19 ٹیم مقررہ ہدف حاصل نہ کر سکی اور 48ویں اوور میں 250 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ آسٹریلوی کپتان اولیور پیک نے 100 رنز کی عمدہ اننگز کھیلی، تاہم ان کی کوشش ٹیم کو فتح نہ دلا سکی۔ نتیس سیموئل نے 47 جبکہ آریان شرما نے 34 رنز اسکور کیے۔

انگلینڈ کی جانب سے جیمز منٹو، سیباستین مورگن، رالفائے ایلبرٹ اور مینی لمسڈین نے شاندار بولنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے دو، دو کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔

 واضح رہے کہ ایونٹ کا دوسرا سیمی فائنل بھارت اور افغانستان کی انڈر 19 ٹیموں کے درمیان کل کھیلا جائے گا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

رابی پیرزادہ کے ساتھ ہراسانی کا واقعہ، ملزم گرفتار

رابی پیرزادہ کے ساتھ ہراسانی کا واقعہ، ملزم گرفتار

 Feb 03, 2026 06:34 PM |
ثنا یوسف قتل کیس میں پیش رفت، گواہوں کے بیانات درج

ثنا یوسف قتل کیس میں پیش رفت، گواہوں کے بیانات درج

 Feb 03, 2026 05:11 PM |
یوٹیوبر رجب بٹ اور ندیم نانی والا نے ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا دیا

یوٹیوبر رجب بٹ اور ندیم نانی والا نے ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا دیا

 Feb 03, 2026 02:05 PM |

متعلقہ

Express News

پاکستان نے بھارت میں ہونے والے اے وی سی والی بال نیشنز کپ کے لیے کوالیفائی کر لیا

Express News

ایشین اسنوکر چیمپین شپ؛ پاکستان کے محمد آصف اور رانا عرفان محمود پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے

Express News

ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ میں شرکت کیلیے قومی ٹیم کولمبو پہنچ گئی

Express News

پاکستان سے میچ نہ ہونے پر بھارت کو 14000 کروڑ کا بہت بڑا نقصان ہوگا

Express News

پاکستان کا بھارت سے میچ نہ کھیلنے کے فیصلے پر سینیئر بھارتی سیاستدان کا ردعمل سامنے آگیا

Express News

پاکستان کا بھارت سے نہ کھیلنے کا فیصلہ، سنیل گواسکر بھی گیدڑ بھپکیاں دینے لگے

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو