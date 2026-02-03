انڈر 19 ورلڈکپ کے پہلے سیمی فائنل میں انگلینڈ نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آسٹریلیا کو 27 رنز سے شکست دے کر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔
بلاوائیو میں کھیلے گئے سیمی فائنل میں انگلینڈ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 50 اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 277 رنز بنائے۔ انگلینڈ کے کپتان تھامس ریو نے ذمہ دارانہ اور جارحانہ بیٹنگ کرتے ہوئے 110 رنز کی شاندار اننگز کھیلی، جبکہ کیلب فیلکونر نے 40 رنز بنا کر ٹیم کے مجموعی اسکور کو مستحکم کیا۔
278 رنز کے ہدف کے تعاقب میں آسٹریلیا کی انڈر 19 ٹیم مقررہ ہدف حاصل نہ کر سکی اور 48ویں اوور میں 250 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ آسٹریلوی کپتان اولیور پیک نے 100 رنز کی عمدہ اننگز کھیلی، تاہم ان کی کوشش ٹیم کو فتح نہ دلا سکی۔ نتیس سیموئل نے 47 جبکہ آریان شرما نے 34 رنز اسکور کیے۔
انگلینڈ کی جانب سے جیمز منٹو، سیباستین مورگن، رالفائے ایلبرٹ اور مینی لمسڈین نے شاندار بولنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے دو، دو کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔
واضح رہے کہ ایونٹ کا دوسرا سیمی فائنل بھارت اور افغانستان کی انڈر 19 ٹیموں کے درمیان کل کھیلا جائے گا۔