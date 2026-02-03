شبِ برات کے بابرکت موقع پر عوام کو سہولت فراہم کرنے کے لیے سوئی سدرن گیس کمپنی کی انتظامیہ نے یہ اہم فیصلہ کر لیا ہے۔ گیس کی بلا تعطل فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے 4 فروری 2026 کو صبح 3 بجے سے گیس فراہم کی جائے گی۔
سوئی سدرن گیس کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق سحری اور افطاری کے اوقات میں گیس کی فراہمی بغیر کسی تعطل کے جاری رکھی جائے گی جبکہ دن کے دیگر اوقات میں بھی گیس کی سپلائی معمول کے مطابق برقرار رہے گی۔
انتظامیہ کا کہنا ہے کہ صارفین کو سہولت فراہم کرنا اولین ترجیح ہے، اسی لیے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں تاکہ شبِ برات کے دوران عوام کو کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔