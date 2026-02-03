وزیراعظم سے لیبیا کے ہم منصب کی ملاقات، قریبی روابط برقرار رکھنے کا عزم

ملاقات میں مشترکہ دلچسپی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے، علاقائی و عالمی سطح پر امن، استحکام کے فروغ کے عزم کا اظہار کیاگیا

ویب ڈیسک February 03, 2026
فوٹو: سوشل میڈیا
اسلام آباد:

لیبیا کے وزیراعظم ڈاکٹر اسامہ سعد حمد کی سربراہی میں اعلیٰ سطح کے وفد نے وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات کی جہاں دونوں فریقین نے قریبی روابط برقرار رکھنے اور مستقبل میں تعاون کے نئے مواقع تلاش کرنے کا عزم ظاہر کیا۔

وزیراعظم کے دفتر سے جاری بیان میں کہا گیا کہ لیبیا کے اعلیٰ سطح کے وفد میں لیبیا کی حکومت کے وزیراعظم ڈاکٹر اسامہ سعد حمد، لیبیائی عرب مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف فیلڈ مارشل خلیفہ ابو القاسم حفتر اور ڈپٹی کمانڈر ان چیف لیفٹیننٹ جنرل صدام خلیفہ حفتر شامل تھے۔

بیان میں کہا گیا کہ ملاقات میں نائب وزیراعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی موجود تھے۔

دونوں فریقین نے ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا اور دوطرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کی اہمیت پر زور دیا۔

ملاقات میں مشترکہ دلچسپی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے اور علاقائی و عالمی سطح پر امن، استحکام اور ترقی کے فروغ کے عزم کا اظہار کیا گیا۔

وزیراعظم شہباز شریف نے لیبیا کے ساتھ دوستانہ تعلقات کے فروغ کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا اور مسلسل رابطے اور بامقصد مکالمے کی اہمیت پر زور دیا۔

لیبیا کی قیادت نے پاکستان کے مثبت کردار کو سراہتے ہوئے دونوں ممالک کے درمیان تعاون کو مزید وسعت دینے میں دلچسپی کا اظہار کیا اور ملاقات اس مفاہمت کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی کہ قریبی روابط برقرار رکھے جائیں گے اور مستقبل میں تعاون کے نئے مواقع تلاش کیے جائیں گے۔

 
