پنجاب میں 4 روزہ چھٹیوں کا نوٹیفکیشن جاری

حکومت پنجاب کی جانب سے دو الگ الگ نوٹیفکیشنز جاری کیے گئے ہیں

ویب ڈیسک February 03, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل
لاہور:

حکومت پنجاب نے صوبے میں 4 روزہ چھٹیوں کا نوٹیفکیشن جاری کردیا، جس کے مطابق 5 فروری سے 8 فروری تک تمام تعلیمی ادارے بند رہیں گے۔

حکومت پنجاب نے 5، 6 اور 7 فروری کی عام تعطیلات کے دو الگ الگ نوٹیفکیشنز جاری کردیے ہیں اور اتوار کو معمول کے مطابق چھٹی ہوگی۔

حکومت کی جانب سے جاری نوٹیفکیشن میں کہا گیا ہے کہ 5 فروری کو یوم کشمیر کے سلسلے میں صوبے بھر میں عام تعطیل ہوگی۔

نوٹیفیکشن میں کہا گیا ہے کہ 5 فروری کو صوبہ پنجاب میں یوم کشمیر منایا جائے گا اور اس مناسبت سے تقریبات کا اہتمام بھی کیا جائے گا۔

دوسرے نوٹیفکیشن کے مطابق پنجاب میں 6 اور 7 جمعہ اور ہفتے کو بھی عام تعطیلات ہوں گی اور پنجاب کے تعلیمی اور سرکاری ادارے 5 فروری سے 8 فروری تک بند رہیں گے۔

نوٹیفیکیشنز کے مطابق پنجاب میں اب تمام اسکول اور سرکاری ادارے پیر 9 فروری کو کھلیں گے۔

قبل ازیں وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر جاری پیغام میں لاہور اور پنجاب کے عوام کو 7 فروری کو لبرٹی چوک میں بسنت کا جشن منانے کی دعوت دی ہے۔

وزیراعلیٰ مریم نواز نے گزشتہ دنوں سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں کہا تھا کہ شہریوں کو پنجاب میں طویل ہفتہ وار چھٹیوں سے لطف اندوز ہونے کا موقع ملے گا۔

ان کا کہنا تھا کہ 5 فروری کو یوم کشمیر، 6 فروری کو صوبائی سطح پر بسنت کی چھٹی، اس کے بعد ہفتہ اور اتوار کی چھٹی ہوگی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

رابی پیرزادہ کے ساتھ ہراسانی کا واقعہ، ملزم گرفتار

رابی پیرزادہ کے ساتھ ہراسانی کا واقعہ، ملزم گرفتار

 Feb 03, 2026 06:34 PM |
ثنا یوسف قتل کیس میں پیش رفت، گواہوں کے بیانات درج

ثنا یوسف قتل کیس میں پیش رفت، گواہوں کے بیانات درج

 Feb 03, 2026 05:11 PM |
یوٹیوبر رجب بٹ اور ندیم نانی والا نے ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا دیا

یوٹیوبر رجب بٹ اور ندیم نانی والا نے ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا دیا

 Feb 03, 2026 02:05 PM |

متعلقہ

Express News

وزیراعظم سے لیبیا کے ہم منصب کی ملاقات، قریبی روابط برقرار رکھنے کا عزم

Express News

وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لبرٹی چوک میں بسنت منانے کا اعلان

Express News

کراچی؛ گلشن حدید لنک روڈ پر مسافر وین کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار 2 افراد جاں بحق   

Express News

جعلی حکومتیں ترقی کر رہی ہیں، اصل حکومت میں خیبرپختونخوا پسماندہ کیوں، وزیراعلیٰ سے طالبہ کا سوال

Express News

وفاقی آئینی عدالت نے ارشد شریف قتل کیس نمٹا دیا، تفصیلی فیصلہ جاری

Express News

سوئی سدرن کا سحر و افطار کے اوقات میں گیس کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنانے کا فیصلہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو